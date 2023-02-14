Глава грецького оборонного відомства Ніколаос Панайотопулос заявив, що Україна отримала також боєприпаси.

Влада Греції передала Україні 20 броньованих машин БМП-1. Пакет військової допомоги також увійшли боєприпаси.

За даними Міністерства оборони Греції, на конференції контактної групи з питань оборони України - так званий "Рамштайн" - глава грецького оборонного відомства Ніколаос Панайотопулос заявив, що Україна в рамках гуманітарної та оборонної допомоги отримала 20 одиниць БМП-1 та боєприпаси.

При цьому він вказав, що Афіни продовжать підтримувати боротьбу українського народу за суверенітет та територіальну цілісність України.

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Рамштайн-9 - що відомо

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі 14 лютого заявив, що 11 країн пообіцяли передати Україні танки, 22 країни - бойові машини піхоти і ще дев'ять країн - системи протиповітряної оборони. Так, Італія і Франція заявили про готовність передати Україні нові зенітні ракетні комплекси SAMP / T,

Він запевнив, що учасники "Рамштайна" зосереджені на поставках озброєння, щодо якого були взяті зобов'язання, а також на проведенні навчання для бійців ЗСУ, наданні запасних частин, вирішенні необхідних логістичних питань та забезпеченні необхідного обслуговування зброї

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