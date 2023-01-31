Прем'єр також розкритикував позицію Туреччини у війні.

Уряд Греції не збирається передавати Україні німецькі танки Leopard 2.

Про це розповів прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс в інтерв'ю Nikkei Asia. Він підкреслив, що країна готова підтримувати Україну у війні з Росією, але не на шкоду своїм оборонним можливостям. "Ми надали значну військову підтримку Україні, бронетранспортери, але ми не будемо надавати танки Leopard 2 з тієї простої причини, що вони абсолютно необхідні для нашої оборонної позиції", - сказав він.

Крім того, прем'єр звинуватив Туреччину в тому, що вона "сидить на паркані" через війну в Україні. Міцотакіс розкритикував Анкару за те, що вона не ввела санкції проти Москви і відмовилася ратифікувати приєднання Швеції і Фінляндії до НАТО.

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"Позиція Туреччини в НАТО розчарувала багатьох і багатьох членів НАТО, і це не має нічого спільного з особливостями греко-турецького двостороннього порядку денного. Їй дуже вигідно те, що у неї особливі економічні відносини [з Росією]. Якщо ти належиш до Альянсу, який також є союзом цінностей, ти не можеш "сидіти на паркані", - додав він.

Позиція Греції у війні

Нагадаємо, що після повномасштабного вторгнення РФ Греція оголосила, що прийме до 30 тисяч біженців з України. Також вони оголосили 12 членів дипломатичних і консульських представництв Росії персонами нон грата.

В квітні Греція заарештувала російський танкер в рамках європейських санкцій.

Навесні лідер грецької опозиційної партії "Сіріза" назвав український "Азов" неонацистським формуванням. Президент України Володимир Зеленський відповів йому.

На початку квітня в мережі з'явилися знімки з автопробігу з прапором Росії в Афінах. Водночас у російському МЗС заявили, що їхні громадяни страждають у Греції через "агресію та дискримінацію". Вже в серпні Греція виступила проти заборони на видачу європейських віз для росіян.

У червні був опублікований список допомоги, яку Греція надала Україні. У країні назвали її масштаби "небувалими".

Восени Греція почала передачу Україні БМП-1 в рамках кругового обміну. У грудні вони заявили, що зможуть передати комплекси С-300. Після цього у Росії вибухнули погрозами.

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