Поки поставка Україні 300 грецьких БМП офіційно не анонсувалася.

США планують передати Греції 300 бойових машин піхоти M2А2 Bradley замість старих радянських БМП-1 і американських бронетранспортерів М113, які Афіни передадуть Києву. Про це пише Ptisi Diastima.

Відзначається, що Греція давно домагалася від США поставки цієї бронетехніки, але справа зрушила з мертвої точки тільки зараз. США обіцяють поставити Греції свої БМП замість тих, що будуть передані Україні.

Однак процес, очевидно, не буде швидким. Американці спершу приведуть в хороший стан передані машини, щоб вони могли швидко встати на бойове чергування в моторизованих підрозділах грецької армії.

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На ремонт і відновлення всіх трьохсот Bradley буде витрачено близько 300 млн євро. Ймовірно, ця сума піде в залік тієї техніки, яку Греція передає Україні.

При цьому не уточнюється, скільки ж старих БМП Греція віддасть Україні, отримавши від США відразу 300 Bradley.

Поставки зброї з Греції в Україну

Греція володіє досить значним парком піхотної бронетехніки. Згідно з відкритими даними, на озброєнні країни є близько 170 БМП-1 і близько 1850 М113.

У 2022 році Греція поставила Україні 40 БМП-1, замість яких отримала від Німеччини стільки ж БМП Marder. Вже на початку 2023 року була поставлена в Україну ще одна партія з 20 БМП-1.

При цьому Греція відмовилася поставляти Україні системи ППО С-300, посилаючись на те, що їй самій вони дуже потрібні. Греція живе в постійному очікуванні масштабної війни з Туреччиною за контроль над численними островами в Егейському морі.

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