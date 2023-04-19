Україна досі потребує засобів протиповітряної оборони

Вашингтон та інші партнери України знають про потреби українських військових. Визначено три пріоритети оборонної допомоги.

Заступник Міністра оборони США з політики Колін Кал зазначив, що Україні ще потрібні засоби ППО, артилерія і броньована техніка.

"Їх три пріоритети - три наших пріоритети: протиповітряна оборона, артилерія, механізовані і бронетехнічні сили і все, що необхідно для обслуговування і підтримки цих транспортних засобів", - цитує чиновника Пентагону видання Financial Times.

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Військова допомога США для України - останні новини

4 квітня США оголосили про новий пакет допомоги для України. Вашингтон заявив про намір передати велику кількість боєприпасів для HIMARS, перехоплювачі ППО і снаряди для артилерії. Пізніше Пентагон показав фото військової техніки, яка увійшла в пакет допомоги на суму 2,6 мільярда доларів.

Крім того, Варшава погодила поставки БТР Rosomak, самохідних мінометів Rak, систем ППО, в тому числі ПЗРК Piorun, МіГів та іншого озброєння.

8 квітня президент Володимир Зеленський зазначив, що підтримка Німеччини зросла на 200 млн євро інвестицій. Зокрема, це проекти німецьких компаній, які допоможуть Україні досягти економічної та соціальної стабільності.

Також глава держави нагадав, що Нідерланди оголосили про новий пакет допомоги обсягом понад 270 млн євро.

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