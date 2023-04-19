Це вже 36-та допомога, надана Україні з серпня 2021 року.

Пентагон оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на тлі підготовки ЗСУ до контрнаступу на 325 мільйонів доларів, йдеться у повідомленні Міноборони США.

Україні передадуть, зокрема, ракети до HIMARS, боєприпаси до артустановок та протитанкові засоби. Зазначається, що це вже 36-та допомога, надана Україні з серпня 2021 року.

Що увійшло до пакету - докладніше:

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боєприпаси до HIMARS;

155-мм та 105-мм артилерійські снаряди;

важкі протитанкові керовані ракети (TOW);

одноразові ручні протитанкові гранатомети АТ-4;

протитанкові міни;

підривні боєприпаси для подолання перешкод;

понад 9 мільйонів патронів до стрілецької зброї;

чотири машини тилового забезпечення;

високоточні авіаційні боєприпаси.

Також у пакеті Україні передадуть: контрольно-діагностичне обладнання для технічного обслуговування та ремонту автомобілів, обладнання для охорони портів та гаваней, запчастини та інше польове обладнання.

"США продовжують працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб надати Україні можливості для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб у допомозі у сфері безпеки", - йдеться у повідомленні Пентагону.

Допомога від США - чого потребує Україна

За словами заступника Міністра оборони США з політики Коліна Кала, США і союзники знають про потреби українських військових. Визначено три пріоритети оборонної допомоги: протиповітряна оборона, артилерія, механізовані та бронетехнічні сили.

Напередодні Financial Times дізналося про дефіцит боєприпасів для української протиповітряної оборони. За даними видання, поповнення БК до ППО стане головною темою "Рамштайну" -11.

Як зазначило FT, Захід побоюється, що без добре підготовленої ППО давно запланований контрнаступ ЗСУ проти окупаційних російських військ може зазнати невдачі.

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