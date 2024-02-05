За словами речника Повітряних сил Юрія Ігната, підготовка українських пілотів на літаках F-16 йде за планом.

Українські пілоти продовжують освоювати літаки F-16 у повітрі, повідомив в ефірі телемарафону спікер Повітряних сил Юрій Ігнат.

"Потрібно розуміти, що вони зіткнуться в Україні з тими викликами, з якими навіть їхні інструктори не дуже стикалися у своїй професійній бойовій діяльності. Це перехоплення таких цілей як шахеди, крилаті ракети. Цьому можна вчитися там, із західними інструкторами. І той досвід, який вони здобудуть там, вони на практиці вже будуть застосовувати в Україні. Навчання проходить за планом, відповідно до тих графіків, які були погоджені з нашими західними партнерами", – заявив Ігнат.

У спікера запитали, чи мають українські пілоти мовні проблеми під час роботи з інструкторами, на що Ігнат відповів: "Пілоти поїхали на навчання зі знанням мови – це був один із критеріїв для пілотів. Це була професійність, бойова підготовка, бойовий досвід, навченність і знання англійської мови для того, щоб швидко освоювати матеріал. Пілоти почуваються добре, пілоти навчаються, освоюють літаки вже в повітрі".

Відео дня

У речника Повітряних сил також запитали, чи є у складі української делегації пілотів жінки: "Тільки в Тік-ток є фейкові відео, що ось українські пілотеси… Немає серед тих, хто навчається (ред, – жінок). Але ми не ставимо на цьому крапку, адже в нас є Харківський університет повітряних сил, де навчаються і жінки, наші юні захисниці".

F-16 для України: останні новини

На початку січня речник Пентагону бригадний генерал Патрик Райдер повідомив, що українські льотчики завершать навчання на винищувачах F-16 у цього року.

Днями офіцер ЗСУ, волонтер Мирослав Гай заявив, що F-16 і далекобійні ракети не ідеальна зброя, а тільки платформа. Він також запевнив, що F-16 не є панацеєю успіху, адже не відомо, в якій комплектації їх нададуть Україні.

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