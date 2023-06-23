Цілі для ураження українці обирають самі.

Сполучені Штати не причетні до планування та удару по Чонгарському мосту на адмінкордоні Криму та Херсонської області.

Про це під час брифінгу заявив речник Пентанону Патрік Райдер. За його словами, українці самі обирають цілі, планують та реалізовують атаки.

"Це боротьба України, вони планують і проводять ці бойові дії. Ми зосереджені на співпраці з ними, нашими союзниками й партнерами, щоби переконатися, що вони мають бойові можливості, необхідні для захисту власної країни та повернення частини територій", - заявив Райдер.

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Він підкреслив, що США не причетні до вибору цілей, які обстрілюють ЗСУ - вони обирають цілі та виконують цю місію.

Удар по Чонгарському мосту - головне

Як повідомляв УНІАН, вчора окупанти заявили про удар по Чонгарському мосту. За їхньою версією, працювали ракети Storm Shadow.

В ГУР прокоментували атаку та наголосили, що подібні атаки будуть повторюватися в майбутньому.

Керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк зауважила, що удар по Чонгарському мосту боляче вдарить по логістиці російських загарбників та мінімізує можливості ворога для поповнення запасів.

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