Гай запевнив, що F-16 не є панацеєю успіху, адже не відомо, в якій комплектації їх нададуть Україні.

Офіцер ЗСУ, волонтер Мирослав Гай заявив, що F-16 і далекобійні ракети не ідеальна зброя, а тільки платформа.

Про це він розповів в ефірі Еспресо. "Не вірю в те, що є ідеальна зброя, і не вірю в те, що F-16 докорінно змінять ситуацію на полі бою. Це, звичайно, важливо, що нам зараз будуть давати далекобійні ракети, F-16, але я не вірю, що це основна формула успіху, дуже сумніваюся, що нам от дадуть - і все переломиться, це комплексна історія. Нам потрібні дрони, постріли великокаліберні й жодна країна світу не в змозі зараз виготовляти їх стільки, скільки ЗСУ потрібно навіть за тиждень. За рік США виготовляють 155-х калібрів стільки, скільки ми витрачаємо, умовно кажучи, за два-три тижні", - пояснив військовий.

Гай запевнив, що F-16 не є панацеєю успіху, адже не відомо, в якій комплектації їх нададуть Україні.

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"Це платформа. І питання, чим вони оснащені, яке стоїть обладнання, якого покоління всередині, яке озброєння вони несуть, бо це насправді платформа, конструктор, на який можна навішувати все що завгодно. Ми не знаємо, що нам збираються давати, всі країни збирали артилерію й танки, повірте мені, дуже багато прийшло такого, що не підлягає навіть ремонту", - розповів він.

Військовий зазначив, що поки не відома і кількість бомб, яку може отримати Україна цьогоріч.

Винищувачі F-16 для України

Після довготривалих вагань 21 травня 2023 року президент США Джо Байден схвалив надання ЗСУ винищувачів F-16. Ймовірно, перші літаки Україна отримає у березні. Українські пілоти вже проходять навчання літати на цих літаках.

На початку січня речник Пентагону бригадний генерал Патрик Райдер повідомив, що українські льотчики завершать навчання на винищувачах F-16 у цього року.

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