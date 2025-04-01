Ударний гелікоптер HAL Prachand здійснив перший політ у 2010 році.

У Міністерстві оборони Індії повідомили про угоду з компанією Hindustan Aeronautics Limited на постачання ударних вертольотів Prachand на загальну суму приблизно 7,3 млрд доларів. На неї звернув увагу портал Defense Express.

Контракт охоплює постачання 156 гелікоптерів. З них 66 одиниць побудують для повітряних сил, а 90 одиниць – для сухопутних. Таким чином, вартість одного серійного Prachand для індійських збройних сил становить 46,8 млн доларів.

Для порівняння, нещодавно Польща замовила ударні вертольоти AH-64E Apache за ціною понад 100 млн доларів за одиницю. Таким чином, по сучасних мірках Prachand є відносно "бюджетним"‎.

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При цьому вважається, що Prachand є доволі сучасним ударним вертольотом. Свій перший політ він здійснив у 2010 році. Виробником машини виступає індійська авіабудівна компанія Hindustan Aeronautics Limited.

Максимальна злітна вага Prachand складає 5800 кг, з яких 1700 кг приходиться на корисне навантаження. Гелікоптер озброєний французькою 20-мм автоматичною гарматою THL-20. Він може нести, зокрема, керовані 70-мм ракети FZ275 LGR, а також некеровані ракети та бомби.

Ударні гелікоптери – головне

Раніше УНІАН писав, що американські гелікоптери AH-64 Apache отримали ракету Spike NLOS, яка має приблизно втричі більшу дальність, ніж ракети "‎Вихрь"‎ російських ударних гелікоптерів Ка-52.

Останні зазнали значних втрат під час російсько-української війни. За даними проекту Oryx, загалом росіяни втратили більше 60 Ка-52.

Зараз хіба не найбільшу загрозу для російських гвинтокрилих машин становлять FPV-дрони. Принаймні один Ка-52 у минулому році був знищений за допомогою такого дрону.

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