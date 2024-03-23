Безпілотник має заявлену дальність польоту 2000 кілометрів та може нести 13 бомб.

Іран на міжнародній виставці озброєнь у Досі (Катар) вперше продемонстрував світові свій новий флагманський безпілотник із промовистою назвою Gaza.

Як пише The Wall Street Journal, безпілотник може нести до 13 бомб та здатен подолати відстань понад 1600 кілометрів на висоті понад 10 кілометрів.

"Новий безпілотник "Газа", названий Іраном на знак солідарності з жителями анклаву після ескалації ізраїльсько-палестинського конфлікту в 2021 році, представляє посилену загрозу інтересам США та союзникам. Завдяки заявленій дальності польоту в 2 тисячі кілометрів, розмаху крил 21 метр і супутниковому зв’язку безпілотник може долетіти з Ірану в Ізраїль із 13 високоточними бомбами. Іран заявляє, що безпілотник готовий до використання", – пише WSJ.

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Для порівняння, Shahed-129, звичайний іранський безпілотник, здатен нести лише чотири бомби.

Як зазначає видання, після закінчення терміну дії обмежень Організації Об’єднаних Націй на експорт ракет і безпілотних літальних апаратів Ірану в жовтні Тегеран дедалі більше продає свою військову продукцію на міжнародному ринку, що посилює занепокоєння США та їхніх союзників.

"На іранській виставці в Досі відвідувачі розглядали глянцеві російськомовні брошури, що рекламували різні продукти, у тому числі нову ракету протиповітряної оборони. Іспанською мовою була надрукована брошура з рекламою ракетно-космічної установки — нагадування про нещодавнє розгортання Венесуелою патрульних протикорабельних ракетних катерів іранського виробництва. Рекламні листівки фарсі та англійською мовами рекламували нові протикорабельні крилаті ракети та радіолокаційні системи - технології, які використовували єменські повстанці-хусити для націлювання на американські кораблі", - пише WSJ.

Іран поставляє зброю Росії

Західні ЗМІ неодноразово повідомляли про ймовірність відправки в Росію іранських ракет типу "земля-земля". Наприкіні лютого Reuters написало, що Москва вже отримала близько 400 балістичних ракет.

Також російські ЗМІ повідомляли, що Іран закуповує в Росії аеростати-шпигуни, подібні до китайських, які збивали над США.

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