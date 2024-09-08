У МЗС Ірану зазначили, що військова співпраця країни з Росією тривала й до початку війни в Україні.

Речник Міністерства закордонних справ Ірану Насер Канаані заперечив передачу Росії балістичних ракет. Про це він сказав у коментарі для видання IRNA.

За його словами, такі твердження є "безпідставними" та повторюються окремими країнами Заходу, які переслідують політичні цілі.

"Як неодноразово підкреслювалося, Ісламська Республіка Іран, виступаючи проти війни, підтримує політичне рішення для врегулювання розбіжностей між Росією і Україною, щоб покласти край конфлікту", - зауважив речник. Відео дня

Канаані наголосив, що "Іран ніколи не був частиною конфлікту і його продовження".

Дипломат зазначив, що принциповий і задекларований підхід Ісламської Республіки Іран щодо "української кризи" залишається незмінним.

Водночас він додав, що звичайна військова співпраця між Іраном і Росією тривала і до початку війни в Україні.

"Співпраця відбувається в рамках двосторонніх угод, базується на міжнародному праві та нормах і не має нічого спільного з українською кризою", - пояснив речник.

Передача Росії ракет від Ірану - що відомо

Як писав УНІАН, іранський депутат Ахмад Бахшаєш Ардестані підтвердив, що Іран постачає Росії зброю, однак раніше місія Ірану в ООН відкинула звинувачення щодо передачі балістичних ракет малої дальності до РФ.

"Ми змушені обмінюватися товарами для задоволення наших потреб, включно з імпортом сої і пшениці. Частина бартеру включає в себе відправку ракет, а інша частина - відправку військових безпілотників у Росію", - наголосив депутат.

Своєю чергою керівник Офісу президента (ОП) Андрій Єрмак заявив, що Україна звернулася до країн Заходу із закликом покарати Іран за постачання Росії балістичних ракет.

"У відповідь на постачання Росії балістичних ракет потрібно надати дозвіл Україні знищувати склади з цими ракетами західною зброєю, щоб уникнути терору", - зауважив Єрмак.

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