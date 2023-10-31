Ізраїль вперше у світовій історії застосував у бойових умовах стратегічну систему протиракетної оборони. Це відбулося під час перехоплення ракети, випущеної з території Ємену.
"Ракета класу "земля-земля", яка була запущена по території держави Ізраїль з району Червоного моря, була успішно перехоплена системою далекого захисту "Стріла". Системи виявлення ВПС відстежили траєкторію польоту ракети та перехопили її у найбільш відповідний оперативний час і місце", – йдеться у заяві прес-служби ЦАХАЛу.
На цю прісну для пересічного спостерігача новину звернуло увагу українське видання Defense Express, що спеціалізується на збройовий тематиці. Там зазначили, що в повідомленні ізраїльських військових, вочевидь, йдеться про застосування системи протиракетної оборони Arrow 3 для перехоплення ракети, запущеної єменськими хуситами.
"Це перший випадок в історії, коли в бойових умовах була використана найпотужніша система протиракетної оборони", – наголошує видання.
Ймовірною ціллю ракети хуситів було найпівденніше ізраїльське місто Ейлат. Тож від Ємену ракета мала подолати близько 1700 км. Хоча в ЦАХАЛі не уточнили тип збитої ракети, в Defense Express припускають, що йдеться про балістичну. В арсеналі хуситів відомо про одну таку ракету – Toufan, що по суті є іранською балістичною ракетою середньої дальності Ghadr.
Що стосується ізраїльскої протиракетної системи Arrow 3, яку сьогодні застосували для перехоплення, то вона була створена у тісній співпраці з США. Система працює за принципом позаатмосферного кінетичного перехоплення на дальності до 2400 км. Штатний радар Arrow 3 залежно від версії може ідентифікувати ворожу ціль на дальності до 500 або до 900 км.
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Як писав УНІАН, сьогодні підтримувані Іраном повстанці-хусити в Ємені взяли на себе відповідальність за атаку по найпівденнішому ізраїльському місту Ейлат. Представник хуситів Яхья Сарі пообіцяв, що вони продовжать завдавати ударів по Ізраїлю через його наземну операцію в Газі.
На цьому тлі армія оборони Ізраїлю повідомила про запеклі бої з терористами угруповання ХАМАС на території Сектору Газа. Стверджується, що на цей момент ізраїльські військові вже ліквідували "десятки терористів", протитанкові пускові позиції, спостережні пункти та вилучили багато зброї.