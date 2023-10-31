Наземна операція почалася і вже є перші результати, кажуть в ЦАХАЛі.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) веде запеклі бої з терористами угруповання ХАМАС на території Сектору Газа. Про це повідомила прес-служба ЦАХАЛу, опублікувавши відповідні відео.

"Останніми годинами об'єднані сили ЦАХАЛу на чолі з сухопутними військами ведуть запеклі бої в глибині території Сектора Газа. Сили ЦАХАЛу атакували форпост терористів ХАМАС на півночі Сектора Газа", – йдеться у повідомленні.

Стверджується, що на цей момент ізраїльські військові вже ліквідували "десятки терористів", протитанкові пускові загони, протитанкові пускові позиції, спостережні пункти та вилучили багато озброєння, зокрема вибухівку та зброю.

"Ми будемо воювати професійно та потужно у світлі цінностей ЦАХАЛу, на яких ми були виховані, головними з яких є дотримання місії та прагнення до перемоги. Ми будемо битися в завулках, ми будемо битися в тунелях, ми будемо битися, де треба. Ми покалічимо мерзенного ворога, перед яким ми стоїмо", – йдеться в заяві ЦАХАЛу.

Війна Ізраїлю проти ХАМАС – останні новини

Як писав УНІАН, ізраїльська армія зосередилася на знищенні підземних тунелів в Секторі Газа, в яких бойовики ХАМАСу обладнали свою військову інфраструктуру. За останню добу ЦАХАЛ завдав ударів приблизно по 300 цілям, включаючи пости протитанкових ракет і ракетні пускові установки, розташовані під шахтами, а також військові комплекси, що знаходяться в підземних тунелях.

Також Армія оборони Ізраїлю оголосила про ліквідацію одного з командирів ХАМАСу бейт Лахія Нісама Абу Аджина. Бойовика знищили під час нічного авіаудару на півночі сектора Гази. За даними ЦАХАЛ, Абу Аджина командував терористами ХАМАС, які 7 жовтня здійснили смертоносну атаку на кібуц Ерез і Нетів Хаасара.

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