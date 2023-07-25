За його словами, Україна прагне нарощувати виробничі потужності та боротися за лідерство на європейському ринку.

Україна хоче стати найбільшим виробником зброї в Європі. Особливу увагу можуть зосередити на виробництві ракет.

Про це заявив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін в інтерв'ю PAP. За його словами, необхідно спочатку розбудовувати виробничі потужності.

"Україна стане збройовим арсеналом вільного світу та експертом у веденні звичайної війни. Ми хочемо, щоб наша країна стала найбільшим виробником зброї в Європі... Ми вже маємо перші успіхи, я не можу розкривати більше, але найбільший акцент робиться на виробництві ракет", - сказав Камишін.

При цьому міністр не навів конкретних цифр щодо виробничих потужностей українського ОПК, лише заявивши, що за останній місяць вони зросли вдвічі.

За його словами, Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості є одним із співзасновників проєкту Brave 1, який сприяє співпраці між усіма учасниками ОПК. Він проєкт має дозволити виробникам швидше пройти шлях від ідеї до контракту з Міноборони України. Він також орієнтований на іноземних інвесторів.

"Якщо вони вирішать виробляти в Україні під час війни, то зможуть протестувати свій продукт на полі бою. Це, своєю чергою, дасть їм можливість його модернізувати. Я думаю, що будь-яка зброя, яка піде цим шляхом, буде продаватися не тільки в Україні", - сказав міністр.

Виробництво зброї в Україні

З початку повномасштабної війни виробництво зброї в Україні значно зросло. Окрім вітчизняних виробників, в Україну почали заходити іноземні компанії. Наприклад, у липні стало відомо, що в Україні стартував процес будівництва заводу з виробництва безпілотників Bayraktar. Тоді Олександр Камишін наголосив, що там можуть вироблятися й інші речі, про які поки не можна говорити.

Також значно збільшилося виробництво боєприпасів. Протягом червня мінометних та артилерійських снарядів виготовили більше, ніж за весь минулий рік.

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