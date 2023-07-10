Спільне з Туреччиною виробництво безпілотників буде на українській території.

В Україні почалося будівництво заводу з виготовлення турецьких ударних безпілотних літальних апаратів Bayraktar. Раніше повідомлялося, що цей тип БПЛА практично зник з поля бою.

Про це міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін повідомив в ефірі інформаційного марафону.

"Якщо говорити саме про завод Bayraktar, про який уже пару років йдуть розмови в Україні, то по цьому заводу почали вже будівельні роботи. Завод почав будуватися на ділі, а не тільки на меморандумах", - сказав він.

Камишін додав, що також можуть вироблятися й інші речі, про які поки не можна говорити.

"Мова йде про виробництво на території України. Це той самий великий завод Bayraktar, про який ще декілька років тому домовлялися. Потім були зупинки, скандали. Сьогодні цей завод починає будуватись, ми перейшли до реальних кроків", - додав міністр.

Україна нарощує зусилля у "другій світовій війні з беспілотниками"

Як повідомляв УНІАН, в червні стало відомо, що турецька компанія Baykar, яка випускає ударні безпілотники Bayraktar, отримала ліцензійні дозволи від Туреччини на виробництво безпілотників TB2 та Akinci в Україні. Загальний обсяг інвестицій, запланованих на будівництво цих об’єктів, становить 95,5 млн доларів. Завод планується відкрити у 2025 році.

Крім того, в червні Україна виготовила мінометних та артилерійських снарядів більше, ніж за весь минулий рік. Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін повідомив, що розпочали з виробництва снарядів для артилерії та мінометів, оскільки вони відіграють ключову роль у війні, яку він називає "другою світовою війною з безпілотниками".

Вас також можуть зацікавити новини: