Уряд розпочав з виробництва снарядів для артилерії та мінометів, оскільки вони відіграють ключову роль у війні.

В червні Україна виготовила мінометних та артилерійських снарядів більше, ніж за весь минулий рік. Про це міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін повідомив в інтерв’ю Bloomberg.

"Я не сказав би, що ми настільки молодці, що змогли збільшити виробництво боєприпасів за три місяці. У 2022 році ми виробили так мало. Ми маємо бути амбітними, тому що у нас немає вибору", – каже Камишін.

Міністр наголошує, що розпочали з виробництва снарядів для артилерії та мінометів, оскільки вони відіграють ключову роль у війні, яку він називає "другою світовою війною з безпілотниками".

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У довгостроковій перспективі Камишін прагне зробити Україну передовим виробником зброї. Сьогодні внутрішній випуск боєприпасів та зброї нарощується з низького рівня: почали сходити з конвеєрів українські протитанкові комплекси "Стугна-П", нарощування виробництва танків і бронетехніки є наступним пріоритетом (це, за словами Камишіна, займе 3-6 місяців).

Артилерійські боєприпаси для України - останні новини

Цього тижня Вашингтон оголосив про передачу Україні нового пакету військової допомоги, до якого вперше увійшли касетні боєприпаси, які запитував Київ.

Експерти пояснювали, що рівень використання дефіцитних артилерійських боєприпасів, ймовірно, виявився вищим, ніж очікували партнери України, і передача касетних снарядів частково розв’язує проблему нестачі.

9 липня американський президент Джо Байден заявив журналістам, що відправив касетні снаряди Україні, оскільки у США закінчилися боєприпаси.

В Пентагоні рішення погодитися на передачу цієї зброї пояснювали повільними темпами українського контрнаступу, що, зокрема, пов’язано з нестачею боєприпасів.

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