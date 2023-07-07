За даними ЗМІ, це передача дозволить обійти юридичні обмеження на постачання спірної зброї.

Президент США Джо Байден схвалив надання Україні касетних боєприпасів. Про їхнє вилучення із запасів Пентагону оголосять сьогодні, 7 липня.

Як повідомляє Washington Post, цей крок передбачає обхід законодавства США, що забороняє виробництво, використання або передачу касетних боєприпасів з коефіцієнтом відмов понад 1%. Втім, рішення прийнято на тлі контрнаступу України та скорочення західних запасів звичайних артилерійських боєприпасів.

"Це сталося після кількох місяців внутрішніх дебатів щодо того, чи постачати спірні боєприпаси, які заборонені більшістю країн світу. Касетна зброя вибухає в повітрі над ціллю, випускаючи від десятків до сотень менших суббоєприпасів на великій території", - пише видання.

За даними WP, Україні передадуть касетні артилерійські снаряди M864, вперше виготовлені у 1987 році. Їх запускатимуть зі 155-мм гаубиць, наданих Україні США та партнерами. У своїй останній загальнодоступній оцінці, проведеній понад 20 років тому, Пентагон зауважив, що "несправність" цього артилерійського снаряду - 6%. Це означає, що принаймні чотири з кожного з 72 суббоєприпасів, які несе кожен снаряд, залишаться нерозірваними.

"Нам відомі звіти кількадесятилітньої давнини, які вказують на те, що певні 155-мм DPICM (Dual Purpose Improved Conventional Munitions - УНІАН) мають вищі коефіцієнти відмов", - сказав один з чиновників Пентагону на умовах анонімності.

Зараз Пентагон заявляє, що має нові оцінки, засновані на тестуванні 2020 року, з показником відмов не вище 2,35%. Офіційні особи "ретельно відбирають" боєприпаси з рівнем втрати 2,35% або нижче для передачі в Україну, заявив речник Пентагону Бриг.

Представник Міноборони відомства заявив, що деталі нових оцінок "не підлягають оприлюдненню", включаючи те, як, коли та де проводилися випробування, а також чи включали вони пуски, чи віртуальне моделювання. У військових інструкціях зазначено, що з цієї зброї не можна стріляти під час тренувань, оскільки вона є частиною військових запасів.

Хоч США не виготовляли ці типи боєприпасів роками, за підрахунками Human Rights Watch, взятими зі звітів Міністерства оборони, на військових запасах залишається 4,7 мільйона касетних снарядів, ракет, ракет і бомб, що містять понад 500 мільйонів суббоєприпасів або бомб.

Касетні боєприпаси можуть значно допомогти Україні у поточному контрнаступі, адже запаси артилерійських снарядів стрімко закінчуються, а виробництво не встигає за попитом.

"Росіяни використовують в три-чотири рази більше артилерійських снарядів різного калібру, ніж ми. І ми повинні економити, тому що ми не можемо так інтенсивно обстрілювати", - заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

"Оскільки ці снаряди (касетні - УНІАН) ефективні, вони дозволять нам компенсувати цю різницю. Росіяни використовують їх проти нас, тому для нашої самооборони ми маємо повне право використовувати такі ж боєприпаси. Це тільки там, де є поля, тому що дуже важливо не завдати шкоди мирному населенню. Ми не будемо використовувати їх для деокупації міст", - сказав Резніков.

Збройні сили США давно вважають касетні боєприпаси корисною зброєю на полі бою. Цю позицію у березні підтвердив генерал Крістофер Каволі, голови Європейського командування США.

"Ми називаємо це подвійним призначенням, тому що вони випускають бомби, деякі з яких є протипіхотними осколковими гранатами, а деякі - кумулятивними зарядами, які атакують транспортні засоби зверху. Це дуже ефективна зброя", сказав Каволі.

Втім, армійська артилерійська доктрина попереджає, що суббоєприпаси DPICM "можуть становити значний ризик для дружнього персоналу та техніки". Тобто, нерозірвані боєприпаси можуть загрожувати й військам, які їх запустили, під час просування вперед. Зокрема, кілька американських військових загинуло від детонації нерозірваних боєприпасів під час війни у Перській затоці.

"Хтось у Міністерстві оборони знає фактичний рівень втрати, і я сподіваюся, що про це чесно й точно повідомлять українським підрозділам, які отримають такі типи боєприпасів", - заявив колишній офіцер армії США на умовах анонімності.

Касетні боєприпаси для ЗСУ - що відомо

Змі дізналися, що Україна просила США про постачання касетних боєприпасів ще в березні 2023 року. Вашингтон затягував з рішенням.

Втім, справа рушила з мертвої точки - 6 липня представник Білого дому заявив, що питання касетних боєприпасів знаходиться на стадії "активного розгляду".

США, Україна та РФ не підписували конвенцію щодо касетних боєприпасів. Окупанти застосовували касетні бомби з перших днів повномасштабного вторгнення проти цивільних цілей. Існує інформація, що Україна також застосовувала проти окупантів ці боєприпаси. Втім, Генштаб це офіційно не підтверджує.

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