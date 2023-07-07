Радник Байдена наголосив, що відправка Україні допомоги, поки виробництво артилерійських боєприпасів для неї нарощується, є критично важливою.

Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван підтвердив плани Сполучених Штатів Америки передати Україні касетні боєприпаси.

На прес-конференції радник Джо Байдена наголосив, що Україна потребує такої зброї для самозахисту, поки виробництво артилерійських боєприпасів для задоволення її потреб нарощують.

"Оскільки багато йшлося про кластерні бомби, я залишу Пентагону можливість зробити формальний анонс пізніше цього вечора щодо того, що буде входити в наступну поставку. Але, користуючись нагодою, я б хотів відзначити наступне. Ми засновуємо наші рішення на потребах України, і Україні потрібні системи, спрямовані і на захист, і на операції атаки. Критично важливо відправити Україні допомогу, поки виробництво артилерійських боєприпасів для неї нарощується", – сказав він.

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Салліван також акцентував, що у Вашингтоні усвідомлюють ризики, які несе ця зброя.

"Ми не залишимо Україну в жодному моменті цього конфлікту – крапка. Росія використовувала кластерні бомби з початку війни для атаки по Україні, якій тепер потрібна та сама зброя для захисту своєї території. Ми розуміємо, що кластерні бомби створюють ризик для цивільного населення. Ось чому ми відкладали це рішення так довго, як могли. Але ще більшим ризиком буде, якщо російські війська підуть вперед і будуть захоплювати ще більше української території, тому що в України немає артилерії", – додав він.

Касетні боєприпаси для України - що потрібно знати

Місяцями раніше Україна звернулася до США з проханням про передачу касетних боєприпасів. Довгий час Вашингтон розглядав це питання в умовах тиску з боку правозахисних організацій, таких як Human Rights Watch.

Цього місяця питання про отримання Україною такого типу снарядів зрушилося з мертвої точки. Напередодні було оголошено, що питання про передачу знаходиться на стадії "активного розгляду", а раніше сьогодні Reuters і Washington Post анонсували, що про передачу пакету допомоги, до якого вони увійдуть, оголосять вже сьогодні, 7 липня.

У НАТО наголошували, що ці снаряди потрібні Україні для самозахисту, і відзначали, що єдиної позиції щодо касетних боєприпасів серед більш ніж 30 країн-членів Альянсу немає.

У 123 країнах світу, які підписали Конвенцію про касетні боєприпаси, виготовлення, накопичення і передача снарядів цього типу заборонені. України, Росії та США немає серед підписантів. Під час повномасштабної війни російські окупанти активно використовували боєприпаси цього типу.

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