На Паризькому авіасалоні заступник міністра України спілкувався, зокрема, із виробниками дронів, від великих міжнародних оборонних фірм до дрібних постачальників.

Україна веде переговори із західними виробниками зброї про збільшення виробництво озброєння, у тому числі безпілотників, і може підписати контракти в найближчі місяці.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на заступника міністра стратегічних галузей України Сергія Боєва. За його словами, Київ веде переговори з виробниками з Німеччини, Італії, Франції та країн Східної Європи про виробництво ними зброї в самій Україні.

Як зазначає видання, із моменту повномасштабного вторгнення Росії минулого року Україна щосили намагається забезпечити себе озброєнням - від боєприпасів до ракетних установок і ракет. Україна вже отримала підтримку від таких країн, як США, Німеччина і Велика Британія.

Відео дня

"Ми ведемо з ними дуже докладні переговори. І ми впевнені, що в найближчі кілька місяців у нас будуть підписані угоди", - сказав Боєв агентству Reuters у кулуарах Паризького авіасалону.

Як зазначає видання, заохочуючи іноземні оборонні фірми виробляти зброю в Україні, Київ міг би ефективніше задовольняти свої власні потреби в озброєннях, а також розвивати свою оборонну промисловість, що дозволить створити робочі місця для українців.

"Для стримування агресії в майбутньому буде потрібна сильна оборонна промисловість України, сильні українські Збройні сили. Ось чому ми вважаємо, що міжнародні партнери, які приїжджають в Україну, налагоджують виробництво і роблять Україну частиною системи безпеки вільного світу", - сказав Боєв.

На Паризькому авіасалоні Боєв спілкувався, зокрема, із виробниками дронів, від великих міжнародних оборонних фірм до дрібних постачальників. Він відмовився повідомити, з представниками яких саме компаній він зустрічався.

"Ми обговорюємо різні рівні співпраці. І деякі компанії кажуть, що готові прийти і інвестувати й виробляти безпілотники", - сказав він.

Переговори про виготовлення дронів можуть зайняти більше часу, але Боєв сказав, що виробництво в Україні може стати ефективним способом отримати вигоду з існуючого досвіду країни в області безпілотників і створити робочі місця в країні.

Високопоставлене джерело в європейській оборонній промисловості сказало Reuters, що європейські правила і стандарти, що стосуються випробувань безпілотників, можуть ускладнити отримання компаніями згоди на виробництво і випробування безпілотників в Україні.

Але Боєв сподівається, що Україна зможе залучити іноземних виробників дронів, і сказав, що уряд може запропонувати суттєву підтримку. "Ми вважаємо, що справа просто в тому, щоб щось зробити", - сказав він.

Виробництво зброї в Україні - новини

Нагадаємо, у травні президент України Володимир Зеленський заявив, що країна працює з британською оборонною компанією BAE Systems над створенням української бази для виробництва і ремонту зброї, від танків до артилерії.

Турецька оборонна компанія Baykar заявила наприкінці минулого року, що планує завершити будівництво заводу в Україні через два роки. Baykar оголосив про плани будівництва заводу незадовго до вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року.

Вас також можуть зацікавити новини: