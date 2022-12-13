Крім того, зараз готується випуск мін.

Україна налагодила виробництво снарядів калібру 152 міліметри та 122 міліметри у промислових масштабах.

Про це розповів секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов в ефірі інформаційного телемарафону. Те, що роблять українські виробники зброї, "завдасть клопоту фашистам, які вдерлися на нашу землю", запевнив він.

"Я можу із приємного сказати, що ми налагодили виробництво і 152 мм, і 122 мм калібру на наших підприємствах. Я можу сказали, що зараз піде випуск мін і багато інших речей, які виробляють вже наші підприємства оборонного комплексу. Мова йде на тисячі - це вже промислові масштаби", - зазначив Даніло.

Відео дня

Також секретар Ради Нацбезпеки запевнив, що виконання ракетної програми фінансується на 100% та знаходиться на контролі президента.

Виробництво озброєння в Україні

Як повідомляв УНІАН, раніше Державний концерн "Укроборонпром" налагодив серійне виробництво боєприпасів 122 та 152-мм, а також міни калібру 120-мм.

У листопаді стало відомо, що "Укроборонпром" вироблятиме та розроблятиме важке озброєння та військову техніку спільно з шістьма країнами-членами НАТО.

Нещадавно президент України Володимир Зеленський ініціював збір коштів на перший у світі флот морських бойових дронів. Ці БПЛА - секретна українська розробка.

Раніше військовий експерт розповів, як морський дрон-камікадзе і авіаційний бойовий дрон "Сокіл-300" змінюють хід бойових дій.

Вас також можуть зацікавити новини: