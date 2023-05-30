Британська збройова компанія BAE Systems відкриє офіс в Україні.

Президент Володимир Зеленський має намір домагатися запуску в Україні заводу британської збройової компанії BAE Systems - виробника танків Challenger 2 та гаубиць М777. Про це повідомляє президентська прес-служба.

Сьогодні Зеленський провів зустріч у режимі відеоконференції з представниками компанії – виконавчим директором Чарльзом Вудберном, керуючим директором Гебі Костіганом та директором зі співпраці з Україною Крістіаном Сіаром. Попередньо домовилися про відкриття офісу BAE Systems в Україні, а в перспективі Зеленський хоче запустити ремонтні та виробничі потужності компанії в Україні.

"Ми зацікавлені у прямих відносинах із вашою компанією, без будь-яких посередників – не лише зараз, а й на далеку перспективу. Ми готові стати великим регіональним хабом для ремонту й виробництва різних видів продукції вашої компанії та зацікавлені у більш глобальних відносинах, ніж є зараз", – заявив Зеленський.

Відео дня

Чим займається компанія BAE Systems?

BAE Systems являє собою конгломерат збройових заводів, об'єднаних в єдину структуру власності в 1999 році. Це найбільший оборонний підрядник у Європі та сьомий виробник зброї у світі. Основні виробництва зосереджені у Великобританії і США, де її дочірня компанія BAE Systems Inc. є одним з шести найбільших постачальників Міністерству оборони США. Також компанія активно діє на ринках зброї Австралії, Канади, Японії, Саудівської Аравії та інших країн.

Компанія бере участь у кількох великих оборонних проектах, включаючи Lockheed Martin F-35 Lightning II, Eurofighter Typhoon, підводний човен класу Astute та авіаносці класу Queen Elizabeth. Також саме цій компанії належать підприємства, що випускають танки Challenger 2, бойові машини піхоти Bradley, САУ Archer, гаубиці М777 і багато іншого.

Вас також можуть зацікавити новини: