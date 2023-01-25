Планується, що завод почне працювати протягом двох років.

Україна готова розпочати будівництво заводу з виробництва безпілотників Bayraktar в Україні.

Як заявив посол України в Туреччині Василь Боднар, на даний момент сформована вся правова база і завершено проект майбутнього підприємства, повідомляє Укрінформ.

"Сформована вся правова база, вже, як ви знаєте, ратифікована відповідна міжнародна угода, є компанія, яка зараз діє в Україні, вона завершила підготовку фізичного проекту", - зявив Боднар.

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За словами посла, планується, що завод почне працювати протягом двох років.

"Ми очікуємо, що завод запрацює протягом двох наступних років і почне випускати вироби з українськими комплектуючими", — сказав дипломат.

Він також нагадав, що безпілотний винищувач Kızılelma з українським двигуном, розроблений компанією Baykar успішно пройшов друге льотне випробування.

"Це свідчення того, наскільки тісно ми співпрацюємо і приносимо конкретні результати, в тому числі, сподіваюся, для майбутнього зміцнення безпеки України", - зазначив посол.

Будівництво заводу Baykar в Україні:

3 лютого 2022 року міністр оборони України Олексій Резніков та міністр промисловості та технологій Турецької Республіки Мустафа Варанк підписали рамкову угоду між урядами України та Туреччини про співробітництво у сфері високих технологій, авіаційній та космічній галузях.

У червні 2022 року посол України в Туреччині Василь Боднар повідомив, що власник турецької компанії Baykar створив українську компанію, яка вже придбала земельну ділянку під будівництво заводу з виробництва безпілотників Bayraktar.

Наприкінці жовтня західні ЗМІ писали, що компанія Baykar планує протягом двох років завершити в Україні будівництво свого нового заводу.

13 грудня 2022 року Верховна Рада ратифікувала рамкову угоду між Кабміном та урядом Турецької Республіки про співробітництво у сфері високих технологій, авіаційній та космічній галузях.

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