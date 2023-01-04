"Кинджали" російські окупанти використовують для демонстрації та залякування.

Ніхто достеменно не знає, скільки у Росії залишилося ракет "Кинджал". Та помітно те, що у війні проти України окупанти їх не застосовують, попри те, що українська ППО навряд чи б збила їх.

Як розповів в інтерв'ю "РБК-Україна" представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький, це - новий вид озброєння. А у росіян є проблема з літаками-носіями – МіГ-31.

"Ми ж бачили інцидент, що стався в Білорусі – в одного з них загорівся двигун. Крім того, "Кинджалів" у них не так уже й багато. Якщо розстріляють і їх, тоді просто не буде чим лякати світ", - каже представник української розвідки.

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За його словами, "Кинджали" російські окупанти використовують для демонстрації та залякування, що в них є таке озброєння, яке ніхто не зможе збити.

Ракета "Кинджал" - що про неї відомо

Х-47М "Кинджал" - це гіперзвукова авіаційна ракета, яка здатна вражати стаціонарні об'єкти та надводні кораблі. Стверджується, що після скидання ракета "Кинджал" летить з гіперзвуковою швидкістю, перевищуючи швидкість звуку в 10 разів.

За інформацією джерела агентства Reuters у Пентагоні, Росія навряд чи застосовувала "Кинджал". Тим часом ЗМІ писали про її застосування в Україні у березні 2022 року.

Раніше військовий експерт Олександр Коваленко висловив сумнів, що у Росії є в запасі гіперзвукові аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" навіть у кількості від 30 до 40 штук.

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