РФ неодноразово застосовувала ракети "Кинджал" у війні проти України, але запаси цих ракет, ймовірно, сильно обмежені.

Супутникові знімки компанії Planet Labs зафіксували російські МіГ-31К з гіпперзвуковими "Кинджалами" на авіабазі Мачулищі на півдні від Мінська.

Як пише норвезьке видання "Faktisk", знімки були зроблені в понеділок, 31 жовтня, вранці. На одному знімку видно три літаки і ракетний комплекс з "Кинджалами".

Ці ж літаки можна побачити на знімках за 18 жовтня.

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Також вказується, що поруч з літаками знаходиться контейнер, який використовується росіянами для перевезення ракет.

Про перекидання МіГ-31К сьогодні вранці писала британська розвідка. На фото також помітили контейнер з "Кинджалами".

Як зазначили в розвідці Британії, РФ застосовувала ракети "Кинджал" у війні проти України, але запаси цих ракет, ймовірно, сильно обмежені. Через дальність 2000 км розміщення "Кинджалів" у Білорусі дає мало переваг РФ у війні проти України, пояснили аналітики: "Ймовірно, Москва перекинула ці ракети для сигналу Заходу і демонстрації Білорусі як співучасниці у війні".

"Суперзброя" Путіна: що відомо про ракети "Кинджал"

X - 47m "Кинджал" є гіперзвуковою аеробалістичною зброєю. Її швидкість після скидання перевищує швидкість звуку у 10 разів.

Ракета здатна маневрувати по всій траєкторії польоту, а також вражати як стаціонарні об'єкти, так і надводні кораблі.

Як пояснюють експерти, наразі Росія не може виробляти нові ракети, оскільки у їхньому складі понад 130 іноземних комплектуючих, недоступних після посилення санкцій Заходу.

Росія неодноразово використовувала "Кинджали" у війні проти України з 24 лютого. Зокрема, гіперзвукову зброю ворог застосував по Івано-Франківську 18 березня, по Одеській області 9 травня та по Вінницькій області 7 серпня.

У Повітряних силах ЗСУ раніше заявляли, що в Росії спостерігається дефіцит високоточних боєприпасів.

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