Китай вперше запустить дрононосець 'Цзю Тянь': що відомо про гігантську 'пташку'

Цей борт може кардинально змінити архітектуру ведення бойових дій у світі, зазначають аналітики.

Китай готується до першої місії свого передового авіаносця дронів "Цзю Тянь", здатного кардинально змінити архітектуру ведення бойових дій. Як повідомляє Scmp.com, запуск очікується до кінця червня.

"Цзю Тянь" злетить у свою першу місію, закладаючи основу для розширення дальності безпілотного бою китайськими ВПС.

Цей унікальний літальний апарат — не просто дрон, а "авіаносець безпілотників у повітрі". Його розмах крил сягає 25 метрів, максимальна злітна вага — 16 тонн. Основна особливість — здатність перевозити до 100 барражуючих боєприпасів або БПЛА-камікадзе, які можуть запускатися з обох боків корпусу.

Відео дня

Літак має дальність польоту 7000 км і може випускати до 100 одиниць барражуючих боєприпасів або невеликі дрони, включаючи БПЛА-камікадзе.

Розроблений як реактивний безпілотник великої дальності, "Цзю Тянь" може літати на висоті до 15 000 метрів, що виводить його за межі дії більшості сучасних систем ППО середньої дальності.

З максимальною дальністю польоту 7000 км та висотою польоту 15 000 метрів, реактивний безпілотник міг перевозити до 6 тонн боєприпасів.

Очікується, що перша місія стане частиною серії випробувань перед офіційним розгортанням у складі Народно-визвольної армії Китаю (НВАК).

"Цзю Тянь", що у перекладі означає "високе небо", вперше був представлений публіці на авіасалоні в Чжухаї в листопаді минулого року. Його поява символізує новий етап у розвитку бойових БПЛА з глобальним радіусом дії, здатних діяти незалежно або в рамках мережевих операцій.

Озброєння Китаю – головні новини

Ще минулого року Китай почав ходові випробування корабля "Фуцзянь", який став найбільшим авіаносцем в історії країни.

Відомо, що "Фуцзянь" є авіаносцем з неядерною силовою установкою. Головною особливістю корабля стала система CATOBAR (Catapult Assisted Take Off But Arrested Recovery), яка дозволяє літаку злітати за допомогою спеціальної електромагнітної катапульти (EMALS).

Вона дає винищувачу можливість брати більше зброї та палива.

Також нагадаємо, що в кінці минулого року Китай спустив на воду перший універсальний десантний корабель (УДК) Type 076. На думку фахівців, він також може мати електромагнітну катапульту.

Вас також можуть зацікавити новини: