Ця подія може стати поворотним моментом в історії американо-китайського протистояння на морі.

Китайський винищувач-невидимка Shenyang J-35 нібито здійснив свій перший запуск за допомогою електромагнітної катапульти (EMALS) з борту нового авіаносця "Фуцзянь". Про це пише Army Recognition.

Як повідомляється, винищувач запустили у березні цього року. Випробування (якщо вони дійсно були) можна вважати поворотним моментом у розвитку морської авіації КНР. Це значно посилить оперативні спроможності Військово-морських сил Китаю.

До цього моменту китайці робили ставку на палубний J-15 четвертого покоління, який є модернізованим варіантом радянського Су-27 (Су-33). J-35 дає Китаю принципово нові можливості, адже на відміну від J-15 є малопомітним.

Таким чином, Китай незабаром може отримати на озброєння палубні винищувачі, які можна буде порівняти (принаймні, концептуально) із американськими F-35С Lightning II.

Іншими словами, мова йде про перехід від "регіонального" флоту до створення ВМС, які можуть претендувати на домінування у Світовому океані.

Ще минулого року Китай почав ходові випробування корабля "Фуцзянь", який став найбільшим авіаносцем в історії країни.

Відомо, що "Фуцзянь" є авіаносцем з неядерною силовою установкою. Головною особливістю корабля стала система CATOBAR (Catapult Assisted Take Off But Arrested Recovery), яка дозволяє літаку злітати за допомогою спеціальної електромагнітної катапульти (EMALS).

Вона дає винищувачу можливість брати більше зброї та палива.

Також нагадаємо, що в кінці минулого року Китай спустив на воду перший універсальний десантний корабель (УДК) Type 076. На думку фахівців, він також може мати електромагнітну катапульту.

