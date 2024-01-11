За словами міністра, про це може свідчити останній візит Кім Чен Ина на оборонних завод.

Глава Міноборони Південної Кореї Шин Вон Сік вважає, що КНДР може продати РФ нові типи тактичних керованих ракет на додаток до тих, які окупанти вже використовують проти України.

В інтерв'ю агентству Yonhap міністр заявив, що подальші випробування зброї у Північній Кореї може викликати ескалацію напруженості напередодні виборів у його країні та США.

Пропагандистське видання КНДР KCNA писало, що диктатор Кім Чен Ин відвідав збройові заводи 10 січня й вказав на нещодавні "недоліки" у виробництві боєприпасів, наголосивши на стратегічній важливості основних видів озброєнь. Крім того, він оглянув мобільні пускові установки ракет малої дальності.

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Міністр оборони Південної Кореї припускає, що подібний візит пов'язаний з імовірним постачанням КНДР зброї до Росії, оскільки обидві країни посилюють військову співпрацю.

Шин Вон Сік наголосив, що КНДР може провести випробування твердопаливних балістичних ракет середньої дальності вже в січні 2024 року й запустити ракету дальнього радіуса дії "під нормальним кутом" для ескалації напередодні ключових виборів у Південній Кореї та США.

"Північна Корея вперше провела випробувальний запуск балістичної ракети малої дальності у квітні 2022 року. Це новий тип зброї з орієнтовною дальністю польоту 100-180 кілометрів", – розповів очільник оборонного відомства.

Він нагадав, що раніше КНДР повідомляла про розгортання цих ракет для фронтових військ. На думку Шина, Кім може продати принаймні частину з цих боєприпасів Росії.

"З огляду на нещодавню торгівлю зброєю, я думаю Північна Корея могла продати їх Росії", – сказав міністр.

За оцінками Шина, станом на кінець грудня 2023 року, КНДР надала РФ близько 5 000 контейнерів з озброєнням, які можуть вмістити близько 2,3 млн снарядів калібру 152-мм або близько 400 000 артилерійських снарядів калібру 122-мм.

Він занепокоєний щодо ймовірного надання Росією технологічної допомоги для північнокорейської програми озброєнь в обмін на торгівлю зброєю, в тому числі шпигунським супутником Пхеньяна.

Ракети КНДР в Україні

Нещодавно Вашингтон заявив, що на новорічні свята Росія вдарила по Україні балістичними ракетами від КНДР.

Представник Південної Кореї в ООН Хван Чжун Кук наголосив, що КНДР використовує Україну як випробувальний полігон для ракет, здатних нести ядерний заряд, надавши цю зброю російським загарбникам.

Кремль відмовився коментувати заяви США та України про те, що Москва випустила північнокорейські ракети по українських цілях, але також звинуватив Київ у використанні ракет, вироблених західними країнами, для ударів по цілях у Росії.

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