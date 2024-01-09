За словами Пєскова, Україна неодноразово завдавала ударів, використовуючи ракети, вироблені Німеччиною, Францією, Італією, США та іншими країнами.

Кремль відмовився коментувати заяви США та України про те, що Москва випустила північнокорейські ракети по українських цілях, але також звинуватив Київ у використанні ракет, вироблених західними країнами, для ударів по цілях у Росії. Про це повідомляє Reuters.

Так, відповідаючи на питання про звинувачення США та України під час розмови з журналістами, речник Кремля Дмитро Пєсков сказав: "Без коментарів".

Водночас він додав, що Україна неодноразово завдавала ударів по цивільних об'єктах на території Росії ракетами виробництва "Німеччини, Франції, Італії, США та інших країн".

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Використання РФ балістичних ракет з КНДР проти України

Минулого тижня Вашингтон заявив, що на новорічні свята Росія вдарила по Україні балістичними ракетами від КНДР. Про це повідомило видання The Washington Post із посиланням на двох високопадовців розвідки США. Вони стверджують, що Північна Корея нещодавно надала РФ пускові установки і кілька десятків балістичних ракет до них, і російські окупанти вже здійснили пуски - наприкінці грудня та на початку січня.

Згодом США скликали Радбез ООН для обговорення поставок Росії балістичних ракет з КНДР, які Москва використовує для ударів по Україні. Засідання заплановане на 10 січня 2024 року.

У свою чергу Велика Британія жорстко відреагувала на використання РФ північнокорейських ракет проти України. В МЗС Королівства закликали КНДР припинити постачання зброї країні-терористу.

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