Представник Великої Британії в ООН зазначила, що використання Росією північнокорейських ракет - "ознака безрозсудності та відчаю".

Північна Корея, передавши Росії свої балістичні ракети малої дальності, використовує Україну як випробувальний полігон для ракет, здатних нести ядерний заряд. Як повідомляє Sky News, про це заявив представник Південної Кореї в ООН Хван Чжун Кук.

Він нагадав, що надані Північною Кореєю ракети малої дальності були випущені по Україні в грудні та січні.

Представник Південної Кореї заявив, що Південна Корея "рішуче засуджує" це, і попередив, що "експортуючи ракети до Росії, Північна Корея використовує Україну як полігон для випробування своїх ядерних ракет".

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За його словами, це "безглузда зневага до територіальної цілісності України".

У свою чергу, представник Великої Британії Барбара Вудворд також засудила використання Росією північнокорейських ракет в Україні, зазначивши, що використання Росією цих ракет - "ознака безрозсудності та відчаю" і "порушує численні резолюції".

Використання Росією балістичних ракет з КНДР проти України

У ЗМІ повідомляли, що під час ракетних ударів по Україні на свята Росія використовувала балістичні ракети KN-23 виробництва Північної Кореї.

Відкритої інформації про ракети KN-23 немає, тож зробити навіть приблизні підрахунки щодо того, скільки їх у запасі КНДР, неможливо.

Водночас військовий експерт Олександр Мусієнко проаналізував загрозу від отримання Росією північнокорейських балістичних ракет. За його словами, вони можуть становити загрозу для Харкова, Запоріжжя, Дніпра, Києва та інших міст.

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