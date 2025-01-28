Французькі винищувачі літатимуть над Україною вже за два місяці.

Французькі винищувачі Mirage 2000-5 з’являться в Україні вже найближчим часом - до кінця першого кварталу цього року. Про це заявив голова Міністерства закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро в ефірі Sud Radio.

"Незабаром над Україною літатимуть французькі "Міражі", - зазначив він.

За словами Барро, літаки з'являться в Україні до кінця першого кварталу, як заявляв президент Франції Еммануель Макрон.

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Mirage 2000 для України - що треба знати

На початку червня 2024 р. Еммануель Макрон заявив про намір передати Україні винищувачі Mirage 2000. За попередніми даними, у першій партії Франція має передати шість винищувачів. Наприкінці грудня стало відомо, що українські пілоти закінчили підготовку на винищувачах Mirage 2000-5F.

Раніше ЗМІ повідомляли, що перші три французькі винищувачі Dassault Mirage 2000-5 мають прибути в Україну до кінця квітня. При цьому зазначалося, що вони будуть оснащені найкращим французьким озброєнням класу "повітря-земля", зокрема крилатими ракетами SCALP-EG і планерними бомбами Hammer.

На початку січня повідомлялось, що Україна має отримати перші три французькі винищувачі Mirage 2000-5F до 20 січня 2025 року. однак деякі джерела вказували, що борти вже в Україні, хоча поки виконують лише тренувальні польоти.

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