Dassault Aviation Mirage 2000-5F стане другим західним винищувачем, поставленим Україні.

Україна має отримати перші три французькі винищувачі Mirage 2000-5F до 20 січня 2025 року. Але деякі джерела вказують, що борти вже в Україні, хоча поки виконують лише тренувальні польоти.

Про це пише мілітарний портал Avions Legendaires. Зазначається, що загалом близько десяти літаків цього типу матимуть українське маркування, що є результатом тривалих переговорів між президентом Франції Еммануелем Макроном та українським лідером Володимиром Зеленським.

Видання нагадаує, що пілотам Повітряних сил ЗСУ знадобилося кілька місяців, щоб навчитися керувати одномісним винищувачем. Це далеко не МіГ-29, Су-24, Су-25 і, перш за все, Су-27, які все ще перебувають на озброєнні в Україні. Хоча спочатку Mirage 2000-5F може здатися невеликим легким винищувачем у порівнянні з іншими, українські пілоти швидко зрозуміли, що це також грізний літак, призначений для польотів на територію противника.

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"Франція оптимізувала Mirage 2000-5F таким чином, щоб вони могли нести і запускати крилаті ракети SCALP-EG і Storm Shadow", – йдеться у матеріалі.

Dassault Aviation Mirage 2000-5F стане другим західним винищувачем, який буде поставлений Україні. У авіапарку ПС ЗСУ вже є американські літаки F-16.

Винищувачі Mirage 2000-5F для України

Наприкінці 2024 року ЗМІ повідомляли, що українські пілоти та механіки завершили підготовку на французьких винищувачах Mirage 2000-5F після пів року навчання.

Авіаційний експерт та аналітик Костянтин Криволап розповідав, що Україна зможе використовувати ці літаки у якості носіїв західних ракет SCALP та Storm Shadow. За його словами, ці винищувачі дадуть українським пілотам більш широкий асортимент можливостей, порівняно з Су-24, які зараз пускають ці ракети.

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