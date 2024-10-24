Надзвукові літаки будуть оснащені найкращим французьким озброєнням класу "повітря-земля".

Перші три французькі винищувачі Dassault Mirage 2000-5 мають прибути в Україну до кінця квітня. І вони будуть оснащені найкращим французьким озброєнням класу "повітря-земля", в тому числі крилатими ракетами SCALP-EG і планерними бомбами Hammer.

Як пише видання Forbes, винищувачі Mirage 2000-5 обіцяють розширити можливості Повітряних сил України із завдання глибоких ударів по російських цілях на тимчасово окупованій території. При цьому про те, що Mirage 2000-5 будуть здатні завдавати ударів класу "повітря-земля", заздалегідь відомо не було.

"Ці швидкісні літаки, що стоять на озброєнні французьких ВПС, виконують виключно вильоти в повітрі за допомогою імпульсно-доплерівських радарів RDY і ракет MICA. Тайванські військово-повітряні сили також використовують Mirage 2000-5 для протиповітряної оборони, розраховуючи на чудову швидкість підйому літаків, що дозволяє їм швидко перехоплювати китайські літаки, що вторгаються", – пише автор матеріалу Девід Акс.

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Проте Україна більше потребує ударних літаків, ніж винищувачів для протиповітряної оборони. Зазначається, що F-16 доповнять довоєнний парк МіГ-29 і Су-27, які зараз здійснюють повітряне патрулювання. Водночас Mirage 2000 доповнять бомбардувальники Су-24, які наразі є єдиними носіями крилатих ракет в українських ВПС.

Єдиний підрозділ Повітряних сил України, що використовує Су-24 – 7-а бригада тактичної авіації – на початку повномасштабної війни мала лише близько десятка придатних до польотів літаків. За 32 місяці запеклих боїв вона втратила 18 літаків через російські ракети.

Але Україна успадкувала близько 200 Су-24 від Радянського Союзу в 1991 році, і багато з цих літаків все ще придатні до експлуатації. Техніки відновили стільки старих бомбардувальників, що 7-а бригада тактичної авіації фактично має більше літаків, ніж було до нападу росіян. І десяток чи навіть більше винищувачів Mirage 2000-5, які Франція планує передати Україні, будуть доповненням цього парку.

Крилаті ракети – це єдина зброя дальнього радіусу дії, сумісна з Су-24 і Mirage 2000-5. Ці літаки також здатні нести планерні бомби Hammer. До того ж, французький літак, як і Су-34, має бути сумісний з новою українською планерною бомбою.

Проте є одна велика різниця між крилатими ракетами і планерними бомбами. Вона полягає в дальності польоту:

"Щоб завдати удару планерними бомбами, літакам Су-24 або Mirage 2000-5 доведеться підлетіти ближче до російських систем ППО. Це ризиковано і може призвести до більших втрат".

Mirage 2000-5: це варто знати

Mirage 2000-5 – це модернізована версія французького багатоцільового винищувача четвертого покоління Mirage 2000, який був прийнятий на озброєння з 1984 року.

Виробництво Mirage 2000 припинили у 2007 році, а у ВПС Франції їх міняють на винищувачі наступного покоління Dassault Rafale.

Ресурс Avionslegendaires писав, що Франція передасть Україні від 12 до 20 винищувачів Mirage 2000-5F у 2025 році. Чи будуть серед переданих літаків двомісні Mirage 2000B, поки що не відомо. Зазначалося, що однією з головних модифікацій стане можливість використання крилатих ракет SCALP-EG, які вже є на озброєнні в Україні.

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