Зараз в Україні вже працюють ремонтні майстерні виробника, які обслуговують поставлені Силам оборони бронемашини.

Канадська компанія Roshel, яка виробляє броньовані автомобілі Senator зокрема для потреб ЗСУ, планує частково локалізувати своє виробництво в Україні. Про це в інтерв’ю Defense Archives розповів засновник та керівник компанії Роман Шимонов.

За його словами, від початку повномасштабного вторгнення компанія виготовила та поставила в Україну вже понад 1000 броньованих автомобілів Senator. Поставки були профінансовані урядами кількох країн – Канади, США, Німеччини та інших.

"Вирішальним моментом для Roshel стало створення спеціальної команди для аналізу, реєстрації та вирішення будь-яких несправностей або необхідних удосконалень у наших автомобілях. [Броньовики Senator] початково були створені для операцій правоохоронних органів Північної Америки, але суворі реалії війни в Україні вимагали адаптації. Ми постійно оптимізували та вдосконалювали наші транспортні засоби, щоб протистояти зростаючим загрозам", – розповів Шимонов.

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Оскільки броньовики компанії Roshel добре зарекомендували себе на фронті в Україні, виробника засипали замовленнями оборонні відомства багатьох країн – від самої Канади до Південної Кореї. Аби впоратися із цим попитом, компанія розширює виробничі потужності, зокрема відкриває філіал в Німеччині. Але не тільки там.

"У нас вже є кілька майстерень по всій Україні, які здійснюють ремонт і обслуговування наших автомобілів. Окрім цих послуг, ми на завершальній стадії плануємо локалізувати частину нашого виробництва в Україні", – сказав власник компанії, однак подробиць не навів.

За його словами, зараз на головному заводі Roshel в Канаді працюють понад 200 біженців з України. Багато з них прагнуть повернутися в Україну та працювати вже в українському філіалі компанії.

Виробництво зброї в Україні: останні новини

Як писав УНІАН, Україна створила секретну мережу підземних збройових заводів. Вони виробляють боєприпаси, безпілотники, бронетранспортери "Козак", ракети "Нептун" і протитанкові ракети "Стугна". Обсяги виробництва зросли втричі з моменту запуску в 2023 році.

Також ми розповідали, що німецький промисловий концерн Rheinmetall планує побудувати в Україні щонайменше чотири збройові заводи. Майбутні підприємства вироблятимуть снаряди, військову техніку, порох та системи ППО.

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