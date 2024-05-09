Так Київ хоче позбутися залежності від нестабільної підтримки західних партнерів.

Україна збудувала засекречену мережу підземних заводів для виробництва зброї. Про це пише іспанська газета El Mundo.

Джерела видання стверджують, що українські заводи продовжують виробляти боєприпаси та бронетехніку, але зараз їх перемістили під землю через масштабні руйнування в перші дні війни. Деякі заводи знаходяться повністю під землею, інші просто закамуфльовані: приховані "величезними декораціями".

Зазначається, що таку мережу збудував міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишин.

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Джерело видання повідомило, що питання секретності дуже хвилюють Київ, оскільки серед працівників цих заводів вже знайшлися симпатики Росії.

Зазначається, що заводи виробляють боєприпаси, безпілотники, бронетранспортери "Козак", ракети "Нептун" і протитанкові ракети "Стугна". Також джерело в українському ОПК повідомило, що обсяги виробництва зросли втричі з моменту запуску в 2023 році.

Як стверджує видання, український уряд сподівається, що секретна мережа підземних заводів дасть змогу позбутись залежності від поставок західних озброєнь. А в перспективі ця мережа дасть Україні змогу стати центром виробництва зброї для потреб вже самого Заходу.

Виробництво зброї в Україні

Як писав УНІАН, Україна наздогнала РФ у виробництві дронів-камікадзе типу "Шахед". Для розробки нових видів озброєнь залучено дуже багато приватних підприємств-розробників та науковців.

Також ми розповідали, що "Укроборонпром" збільшив вдвічі обсяги виробництва військової техніки за минулий рік. За одними напрямками – в десятки разів, за іншими – менше, відповідно до потреб Міноборони та ЗСУ.

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