Міністр оборони подякував Канаді за допомогу, яка дозволяє зберегти тисячі життів українських воїнів.

Канада передала Україні бронемашини Senator Rochel. Міністр оборони Олексій Резніков опублікував відео, на якій показав цю техніку та подякував канадським партнерам за підтримку.

За його словами, ці бронемашини допомагають захистити українських військових під час виконання бойових завдань.

"Вони збережуть тисячі життів наших воїнів. Бо, зрештою, саме народ може перемогти у цій війні. Я радий, що в нас із нашими канадськими партнерами однакові погляди на поле бою", - зазначив Резніков у Twitter.

Він подякував за допомогу екс-міністру Національної оборони Канади Аніті Ананд, новопризначеному міністру Національної оборони Канади Білу Блеру, а також усім людям Країни Кленового Листа.

Senator Rochel - що відомо

Як повідомляв УНІАН, у січні цього року Канада пообіцяла передати Україні 200 бронеавтомобілів Senator Rochel в рамках військової допомоги для відбиття російської агресії. У 2022 році Україна вже отримала близько сотні таких машин.

Тодішня міністр оборони країни Аніта Ананд зазначала, що ці автомобілі забезпечують безпечне перевезення персоналу та обладнання, а також медичну евакуацію. Також вони дозволяють солдатам завчасно виявляти загрози, а їх броня допоможе захистити війська.

Senator Rochel - броньовані військові машини, створені в 2019 році на базі важких пікапів Ford F-550, двигун має потужність у 400 кінських сил. Вони призначені для захисту від вогню зі стрілецької зброї, а також мін і гранат. У відділенні для десанту може вміститися до 6-7 солдатів.

Ця техніка може використовуватися для виконання нескладних задач як бронетранспортер або піхотна мобільна машина. Бронеавтомобіль може бути оснащений різними бойовими модулями, зокрема кулеметом 7,62 мм, кулеметом 12,7 мм або автоматичним гранатометом 40 мм.

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