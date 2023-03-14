Європейські зброярі дивуються, чому уряди не розміщують у них замовлення, коли Україна відчайдушно потребує снарядів.

Європейські уряди повинні подвоїти замовлення на виробництво боєприпасів, щоб задовольнити військові потреби України. Про це заявив керівник німецького збройового концерну Rheinmetall AG Армін Паппергер в інтерв'ю для Bloomberg.

"Мені потрібні замовлення. Без замовлень я нічого не буду виробляти. У будь-якій нестачі боєприпасів винна не оборонка. Промисловість може надати те, що необхідно", – заявив він.

За словами Паппергера, в цьому році лінії з виробництва боєприпасів концерну Rheinmetall будуть завантажені на дві третини своєї потужності. І це після численних заяв українських та європейських офіційних осіб про важливість артилерії для перемоги у війні.

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Раніше міністр оборони України Олексій Резніков надіслав країнам-партнерам запит на поставки 250 000 снарядів на місяць.

"Для досягнення такої швидкості [виробництва] необхідно подвоїти пропускну здатність [виробничих ліній] в Європі", — заявив керівник Rheinmetall.

Паппергер зазначив, що Європа і США здатні виробляти набагато більше зброї, ніж Росія, тому, якщо вони дійсно захочуть перемоги України, то РФ неодмінно зазнає поразки.

Поставки Західної зброї в Україну - останні новини

Згідно з даними Стокгольмського інституту дослідження проблем миру, Україна стала третім найбільшим покупцем зброї у світі за підсумками минулого року. Випередили Україну тільки Індія і Катар.

На полігонах Європи триває навчання українських екіпажів на танках Leopard 2, які передали країни-партнери. Відомо, що скоро підготовлені танкісти разом з бойовими машинами прибудуть в Україну.

Сьогодні стало відомо, що за минулий рік Україна отримала від Данії 20 протикорабельних ракет Harpoon Block 2. Завдяки цьому в тому числі влітку минулого року ЗСУ змогли відігнати російських флот від чорноморського узбережжя України.

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