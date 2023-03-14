Європейські уряди повинні подвоїти замовлення на виробництво боєприпасів, щоб задовольнити військові потреби України. Про це заявив керівник німецького збройового концерну Rheinmetall AG Армін Паппергер в інтерв'ю для Bloomberg.
"Мені потрібні замовлення. Без замовлень я нічого не буду виробляти. У будь-якій нестачі боєприпасів винна не оборонка. Промисловість може надати те, що необхідно", – заявив він.
За словами Паппергера, в цьому році лінії з виробництва боєприпасів концерну Rheinmetall будуть завантажені на дві третини своєї потужності. І це після численних заяв українських та європейських офіційних осіб про важливість артилерії для перемоги у війні.
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"Для досягнення такої швидкості [виробництва] необхідно подвоїти пропускну здатність [виробничих ліній] в Європі", — заявив керівник Rheinmetall.
Паппергер зазначив, що Європа і США здатні виробляти набагато більше зброї, ніж Росія, тому, якщо вони дійсно захочуть перемоги України, то РФ неодмінно зазнає поразки.
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