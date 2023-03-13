У понеділок українські військові вже провели бойові стрільби.

Українські військові скоро завершать навчання на основному бойовому танку Leopard 2. Курс триває вже декілька тижнів.

Про це повідомляє німецьке видання ZDF. Зазначається, що у понеділок, 13 березня, солдати провели бойові стрільби на військовому полігоні Берген у Нижній Саксонії.

"Навчання дозволило українським військовим вести вогонь із застосуванням сучасної системи озброєння", – каже бригадний генерал Бйорн Шульц, командир школи танкових військ у Мюнстері на військовій базі в Нижній Саксонії.

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Танки Leopard для України

14 лютого після засідання "Рамштайн" міністр оборони США Ллойд Остін повідомив, що у питанні надання Україні танків Leopard співпрацюють вісім країн: Німеччина, Польща, Канада, Португалія, Іспанія, Норвегія, Данія та Нідерланди.

За словами міністра оборони України Олексія Резнікова, у ЗСУ хочуть сформувати як мінімум два танкових батальйони з Leopard 2.

Перші танки Leopard від Польщі прибули в Україну 24 лютого 2023 року.

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