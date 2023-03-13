Українські військові скоро завершать навчання на основному бойовому танку Leopard 2. Курс триває вже декілька тижнів.
Про це повідомляє німецьке видання ZDF. Зазначається, що у понеділок, 13 березня, солдати провели бойові стрільби на військовому полігоні Берген у Нижній Саксонії.
"Навчання дозволило українським військовим вести вогонь із застосуванням сучасної системи озброєння", – каже бригадний генерал Бйорн Шульц, командир школи танкових військ у Мюнстері на військовій базі в Нижній Саксонії.
Танки Leopard для України
14 лютого після засідання "Рамштайн" міністр оборони США Ллойд Остін повідомив, що у питанні надання Україні танків Leopard співпрацюють вісім країн: Німеччина, Польща, Канада, Португалія, Іспанія, Норвегія, Данія та Нідерланди.
За словами міністра оборони України Олексія Резнікова, у ЗСУ хочуть сформувати як мінімум два танкових батальйони з Leopard 2.
Перші танки Leopard від Польщі прибули в Україну 24 лютого 2023 року.