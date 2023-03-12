Кулеба зауважив, що зволікання йде саме від уряду в Берліні.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав владу Німеччини пришвидшити і наростити поставки боєприпасів ЗСУ.

Про це український міністр сказав в інтерв'ю "Bild am Sonntag". Кулеба зауважив, що нестача боєприпасів є проблемою "номер один" у боротьбі з росіянами.

"Німеччина могла б більше допомогти з боєприпасами. З артилерійськими боєприпасами" – підкреслив міністр.

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"Ми говорили з німецькою оборонною промисловістю (...) і вона попросила німецький уряд про одне: підписати контракти. Вони частково готові. Так що проблема в уряді" – сказав Кулеба.

Допомога Німеччини Україні

Німеччина допомагає Україні з самого початку війни. Але українська сторона не раз зауважувала, що Берлін часто зволікає з наданням військової допомоги. Прикладом цього є затягування питання про надання Україні танків німецького виробництва Leopard.

При цьому, минулого місяця німецька сторона передала ЗСУ ще дві самохідні зенітні установки Gepard і 6 тис. боєприпасів до них.

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