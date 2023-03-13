Зокрема в Європі Київ іде на першому місці за цим показником.

Україна у 2022-му році увійшла до трійки найбільших імпортерів зброї у світі. Згідно з інформацією Стокгольмського інституту дослідження проблем миру (SIPRI), це стало можливо завдяки великій військовій допомозі західних партнерів.

Випередили Україну лише Катар та Індія. Також Київ покращив свою позицію у цьому рейтингу, якщо брати до уваги період п’ятирічний період, за який на Україну припало 2% світового імпорту озброєнь.

"Завдяки військовій допомозі з боку США та багатьох європейських держав після російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року Україна стала третім найбільшим імпортером основних видів озброєнь у 2022 році (після Катару та Індії) і 14-м найбільшим імпортером за 2018-22 роки", - мовиться у дослідженні.

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SIPRI відзначає, що у період з 1991 до кінця 2021 рр імпорт зброї в Україні був незначним.

Україна могла отримати ще більше основних видів озброєння, однак західні партнери бояться ескалації. Водночас інші країни, котрі беруть участь у воєнних конфліктах, отримували потрібну Києву зброю.

"Через побоювання, що постачання бойових літаків і ракет дальнього радіуса дії може призвести до подальшої ескалації війни в Україні, країни НАТО відхилили запити України на них у 2022 році. Водночас вони постачали таку зброю іншим державам, залученим до конфліктів, зокрема на Близькому Сході та в Південній Азії", - додав старший науковий співробітник Програми SIPRI з питань передачі озброєнь Пітер Д. Веземан.

Допомога Україні озброєнням від Заходу: що відомо з актуального

8 березня УНІАН повідомляв про передачу Києву дві самохідні зенітні установки Gepard від Німеччини. Окрім Берлін надав цього ще більше сотні автомобілів для прикордонників та шість мобільних антенних систем.

Наступного дня, 9 березня, Польща заявила про передачу 10 танків Leopard-2 до чотирьох, котрі вже були в Україні. Також Дуда заявив, що Варшава готова віддати Києву свої винищувачі МіГ-29. Згодом і Словаччина підтримала слова президента Польщі.

10 березня Норвегія заявила про спільну зі США передачу Україні ще двох взводів зенітно-ракетних комплексів NASAMS. Окрім цього стало відомо, коли Осло передасть Києву перші свої танки.

А ось Швейцарія вирішила знищити зенітні ракети, які могли б стати в нагоді українським системам ППО.

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