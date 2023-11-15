Відмова від замовлення PzH2000 могла бути продиктована як відсутністю необхідного фінансування, так і зміною пріорітетів у військовому забезпеченні.

Компанія-виробник німецьких самохідних гаубиць досі не отримала контракт на 100 установок PzH2000 для України, які мали бути замовлені ще влітку 2022 року. Як повідомив "Мілітарний", про це заявив німецький журналіст Бйорн Мюллер з посиланням на слова речника компанії-виробника KNDS.

Зазначається, що Україна ще в липні минулого року отримала від уряду ФРН схвалення на потенційний продаж 100 самохідних установок. Однак, схоже, вони так і не були замовлені.

"На сьогоднішній день не було укладено контракт на 100 PzH2000, які Україна хотіла замовити влітку 2022 року і виробництво яких було схвалено федеральним урядом", – повідомили у KNDS.

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"Наразі достовірно невідомі причини відмови від замовлення на нові САУ. Це могло бути продиктовано як відсутністю необхідного фінансування, так і зміною пріорітетів у військовому забезпеченні", - пише "Мілітарний".

У той же час в розмові з представниками KNDS Мюллеру підтвердили підготовку до виробництва колісних самохідних гаубиць RCH 155. Наразі її дочірня компанія KMW знаходиться на етапі будівництва виробничої лінії.

Нещодавно "Мілітарний" повідомляв, що Україна отримає ці артилерійські установки в кращому випадку наприкінці 2024 року, тобто пізніше, ніж очікувалось.

Поставки PzH 2000 Україні - що відомо

Влітку минулого року Федеральний уряд Німеччини схвалив продаж Україні 100 самохідних артилерійських установок Panzerhaubitze 2000. Вартість потенційної угоди на 100 Panzerhaubitze 2000 тоді оцінювалась у 1,7 мільярда євро. В залежності від постачання комплектуючих термін виконання контракту мав становити кілька років.

ФРН передала Україні 14 PzH 2000, а ще 8 відправили Нідерланди. В рамках зустрічі союзників у форматі "Рамштайн-6" Німеччина гарантувала додаткові гаубиці для ВСУ. Правда, їх кількість не повідомлялась.

Також нещодавно повідомлялося, що у Німеччині почалося виробництво САУ RCH 155 для України. Наша країна замовила 18 гаубиць RCH 155, вони можуть бути поставлені виробником до 25 року.

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