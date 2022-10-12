Учасники засідання "Рамштайн-6" координують підтримку України.

Німеччина зобов'язується передати Україні додаткові гаубиці Panzerhaubitze 2000 та реактивні системи залпового вогню MARS II.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони Німеччини в мікроблозі Twitter.

"Зустріч у форматі "Рамштайн" відбувається у воєнний час: атаки ракетами і часткова мобілізація в Росії, імітація референдумів, і контрнаступ України. Ми координуємо нашу нинішню підтримку. У наступні кілька тижнів Україні буде передано більше PzH 2000 і MARS II", - йдеться у повідомленні. Відео дня

"Рамштайн-6": що відомо

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 12 жовтня, в Брюсселі (Бельгія) проходить засідання Контактної групи з питань оборони України (так званий "Рамштайн-6").

На початку засідання міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін заявив, що українські військові змінили динаміку війни, яку розв'язала Росія, підтримка України посилиться.

У свою чергу, міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що оптимістично налаштований щодо посилення протиповітряної оборони України. За його словами, перший пункт сьогоднішнього порядку денного зустрічей "Рамштайн-6" і міністрів оборони НАТО - зміцнення ППО України.

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