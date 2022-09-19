Відправлення відбудеться, коли Бундесвер отримає назад гаубиці з програми капітального ремонту армії.

Німеччина оголосила, що відправить Україні ще чотири самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000 і боєприпаси для них. Техніку відправлять, як тільки Бундесвер обговорить з промисловістю якнайшвидше повернення гаубиць, які відправили в програму капітального ремонту армії.

Відповідна інформація надійшла від прес-служби Міністерства оборони Німеччини.

"Незважаючи на власне важке матеріальне становище, Бундесвер надасть Україні ще чотири артилерійські гармати — самохідні гаубиці Panzerhaubitze 2000, з додатковим пакетом боєприпасів. Поставка стане можливою після обговорення з промисловістю питання якнайшвидшої поставки відремонтованих знарядь із програми капітального ремонту армії і буде розпочата негайно", — сказано в офіційній заяві.

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Щодо нової військової допомоги для України висловилася і міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт. За її словами, ця техніка допоможе нашій країні захиститися від російської агресії.

"Україна дуже хвалить цю систему і виявила бажання отримати більше гаубиць. Для подальшої підтримки України в її мужній боротьбі з жорстоким вторгненням Росії Німеччина виконає це прохання і надасть ще чотири такі самохідні гаубиці", — повідомила Ламбрехт.

Міністр оборони також зазначила, що після нової поставки число Panzerhaubitze 2000, які Німеччина відправила Україні зросте до 14. А якщо додати сюди гаубиці від Нідерландів, то в цілому буде 22 одиниці техніки.

Нагадаємо, сьогодні, 19 вересня, Україна отримала від ФРН дві РСЗВ Mars II і 50 бронетранспортерів Dingo. А протягом двох попередніх тижнів Німеччина відправила 9 додаткових зенітних самохідних артилерійських установок Gepard. Їх кількість на озброєнні ЗСУ збільшилася до 24 одиниць.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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