Німеччина оголосила, що відправить Україні ще чотири самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000 і боєприпаси для них. Техніку відправлять, як тільки Бундесвер обговорить з промисловістю якнайшвидше повернення гаубиць, які відправили в програму капітального ремонту армії.
Відповідна інформація надійшла від прес-служби Міністерства оборони Німеччини.
"Незважаючи на власне важке матеріальне становище, Бундесвер надасть Україні ще чотири артилерійські гармати — самохідні гаубиці Panzerhaubitze 2000, з додатковим пакетом боєприпасів. Поставка стане можливою після обговорення з промисловістю питання якнайшвидшої поставки відремонтованих знарядь із програми капітального ремонту армії і буде розпочата негайно", — сказано в офіційній заяві.
Щодо нової військової допомоги для України висловилася і міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт. За її словами, ця техніка допоможе нашій країні захиститися від російської агресії.
"Україна дуже хвалить цю систему і виявила бажання отримати більше гаубиць. Для подальшої підтримки України в її мужній боротьбі з жорстоким вторгненням Росії Німеччина виконає це прохання і надасть ще чотири такі самохідні гаубиці", — повідомила Ламбрехт.
Міністр оборони також зазначила, що після нової поставки число Panzerhaubitze 2000, які Німеччина відправила Україні зросте до 14. А якщо додати сюди гаубиці від Нідерландів, то в цілому буде 22 одиниці техніки.
Нагадаємо, сьогодні, 19 вересня, Україна отримала від ФРН дві РСЗВ Mars II і 50 бронетранспортерів Dingo. А протягом двох попередніх тижнів Німеччина відправила 9 додаткових зенітних самохідних артилерійських установок Gepard. Їх кількість на озброєнні ЗСУ збільшилася до 24 одиниць.
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