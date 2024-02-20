За словами високого представника ЄС, Європейське оборонне агентство уклало 60 різних рамкових контрактів для розміщення замовлень в оборонній промисловості.

Країни-члени Європейського Союзу можуть закуповувати боєприпаси для України поза межами блоку. Про це після зустрічі глав МЗС країн ЄС сказав високий представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель, інформує Радіо Свобода.

За його словами, Європейське оборонне агентство уклало 60 різних рамкових контрактів для розміщення замовлень в оборонній промисловості. При цьому будь-яка країна-член блоку може використати ці контракти, щоб збільшити постачання боєприпасів до України.

"Звісно, для цього потрібне фінансування. Це фінансування також буде доступним для закупівлі боєприпасів поза межами Європи, якщо є інші канали постачання. Воно не обмежується лише поставками, які може забезпечити європейська оборонна промисловість. Якщо є інше джерело постачання, яке краще, дешевше, швидше, я сказав державам-членам використовувати його. Без проблем", – сказав дипломат.

Він додав, що учасники зустрічі також обговорили 13-й пакет санкцій. Зокрема, Боррель сподівається, що його затвердять до 24 лютого.

Допомога ЄС Україні - останні новини

На початку лютого Європарламент та Рада ЄС погодили створення Українського фонду на €50 мільярдів.

Фонд об’єднає бюджетну підтримку ЄС в єдиний інструмент, що дозволить надавати широку, передбачувану та гнучку допомогу для України на період 2024-2027 років.

Раніше лідери ЄС узгодили виділення 50 млрд євро на підтримку України. Відповідне рішення було схвалена на спеціальному саміті лідерів ЄС у Брюсселі.

Президент Європейської Ради Шарль Мішель зазначив, що Євросоюз бере на себе лідерство і відповідальність стосовно підтримки України.

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