Тепер потрібно працювати над тим, щоб більше інвестувати у їхнє виробництво.

У країн НАТО запаси боєприпасів підходять до кінця. Як заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг в коментарі Bloomberg, наразі потрібно працювати над збільшенням обсягів виробництва.

Зокрема він виступив і закликом до країн-членів оборонного блоку до збільшення своїх витратів на Альянс мінімум до 2% ВВП у найкоротші терміни.

"Що нам справді потрібно, то це підписання контрактів, бо тоді промисловість буде готова інвестувати та нарощувати виробництво. Наразі союзники виснажили запаси, щоб мати можливість підтримувати Україну", — сказав Столтенберг.

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За словами генсека, НАТО запросило представників сфери оборонної промисловості приєднатися до зустрічі міністрів оборони у Брюсселі у червні для сприяння укладенню контрактів.

Допомога НАТО Україні: що відомо з актуального

В Україну невдовзі надійдуть одні з найсучасніших БМП, котрі перебувають на озброєнні НАТО. Наразі навчання українських екіпажів з опановування цього виду техніки добігають кінця.

ЗМІ через джерела у дипломатичних колах дізналися, що очікує Україну на наступному саміті НАТО, котрий запланований на 11-12 липня у місті Вільнюс. Київ та Альянс стануть ще ближчими, однак про членство мова не іде.

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