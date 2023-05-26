У липні відбудеться великий саміт НАТО, значною мірою присвячений саме Україні.

Члени НАТО мають намір запропонувати Україні оновлений і більш тісний формат партнерства, але без надання членства в Альянсі. Про це дипломатичні джерела розповіли виданню EURACTIV.

Зазначається, що подана Україною ще у вересні заявка на вступ до НАТО стане ключовим питанням на липневому саміті організації, який пройде у Вільнюсі в липні. Ідея підвищити статус України в Альянсі набирає популярність серед країн-учасниць, але про надання членства мова не йде.

За даними EURACTIV, новий формат відносин може полягати у створенні нового органу – "Ради Україна-НАТО". Дипломатичні джерела називають це першим кроком у "зміцненні політичного партнерства" між альянсом і Києвом.

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Очікується, що зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО, запланована до проведення в Осло наступного тижня, буде присвячена обговоренню форми і строків створення нової Ради. Також буде порушено питання майбутнього членства та поточні питання військової допомоги Україні.

"Згідно з планом, Україна буде "повноправним" учасником за столом Ради Україна-НАТО, а не буде запрошена тільки для дискусій, як зараз. Тоді українці могли б скликати зустрічі, коли захочуть, і було б легше безпосередньо повідомляти оновлену інформацію про ситуацію на полі бою", – розповіли джерела.

На практиці це також означатиме ширший обмін розвідінформацією, тісніші консультації, спільні навчання, інвестиції в оборонну промисловість та роботу над оперативною сумісністю Збройних сил України та країн-членів НАТО.

Деякі держави-члени НАТО раніше вже вказали на дивну ситуацію: у Росії, яка виступила агресором в нинішній війні, є спільна "Рада Росія-НАТО", хоча вона і не працює в даний час, а дружня альянсу Україна такої ради не має.

Перспективи членства України в НАТО

У вересні минулого року Україна подала офіційну заявку на вступ до НАТО, що стало реакцією зокрема на оголошену Кремлем анексію 4 регіонів України. На початку травня президент Зеленський визнав, що до кінця війни Україна не зможе вступити в НАТО, але розраховує на зміцнення партнерства, яке піде далі усних обіцянок в рамках "політики відкритих дверей".

Генсек НАТО Столтенберг днями заявив, що в ході Вільнюського саміту Україні буде гарантована багаторічна військова підтримка. А в Держдепі США вважають, що Київ отримає на саміті якусь "більш чітку" підтримку.

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