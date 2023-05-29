Після всіх етапів розгляду та узгоджень документ передадуть президенту.

Міністерство оборони розробляє зміни до Положення про проходження українцями військової служби у ЗСУ, щоб норми відповідали стандартам кадрового менеджменту НАТО.

Про це повідомляє прес-служба Міноборони. За даними відомства, очікуються наступні зміни:

будуть чітко розмежовані і регульовані норми проходження служби в мирний час і в особливий період;

військовослужбовці призначатимуться на посади зі штатно-посадовими категоріями, які відповідають їх фактичним військовим званням;

будуть встановлені мінімальні і максимальні строки вислуги та перебування у військовому званні;

призначення на вищі посади відбуватиметься за рейтинговим принципом;

буде запроваджено проведення ротації військовослужбовців на відповідних посадах з метою набуття ними необхідного досвіду;

особи, кандидатури яких двічі відхиляли від просування по службі, будуть рекомендовані до звільнення.

Зазначається, що після розробки та погодження документ передадуть на розгляд Кабміну. Потім проект змін до "Положення про проходження громадянами України військової служби у ЗСУ" подадуть главі держави для уведення в дію указом президента України.

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