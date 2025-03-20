Один удар HIMARS міг знищити три північнокорейські САУ M1989.

Українські ракетні комплекси HIMARS ефективно знищують північнокорейську техніку в Курській області. Як пише аналітик Forbes Девід Акс, унаслідок лише одного скоординованого удару український 14-й полк безпілотних літальних апаратів, можливо, пошкодив три північнокорейські "диво-гаубиці" M1989.

Один із безпілотників виявив три гармати в укриттях за деревами. Екіпаж безпілотника передав координати гаубиць сусідній українській батареї, оснащеній, очевидно, високомобільними артилерійськими ракетними комплексами. HIMARS випустили принаймні одну ракету M30, яка розірвалася над лінією дерев, розкидавши сотні суббоєприпасів розміром із гранату, що обрушилися на M1989 і їхні екіпажі, пише Акс.

Як зазначає аналітик, збиток від атаки оцінити складно, проте цей рейд "міг пошкодити або знищити значну частину M1989, які Північна Корея поставила в Росію".

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Як нагадує Акс, КНДР передала Москві сотні одиниць техніки - не тільки M1989, а й протитанкові ракетні машини, ракетні установки та засоби ППО. До цієї останньої атаки українські безпілотники та артилерія вже вивели з ладу щонайменше одну M1989, а також кілька протитанкових пускових установок Bulsae-4.

"Курська область стала пірровою перемогою для росіян і північнокорейців. Вони зазнали потенційно десятки тисяч втрат і втратили сотні одиниць техніки, відтісняючи українців. Українські втрати були легшими, хоча навряд чи і вони були легкими", - зазначає Акс.

Однак при цьому у КНДР є великі резерви військ і техніки, включаючи потенційно сотні додаткових M1989. І підтримка Пхеньяном військових зусиль Москви, схоже, не слабшає, зазначає Акс.

При цьому не можна сказати того ж самого про підтримку США військових зусиль України, підкреслює він. Так, раніше Трамп тимчасово призупинив надання американської допомоги та обмін розвідувальними даними з Україною. Це призупинення поставило під загрозу постачання ракет M30 для українських батарей HIMARS, а також загрозу надання даних супутникового спостереження, які спрямовують українські безпілотники на місце розташування прихованих дорогих цілей, таких як північнокорейські M1989.

Курська область - ситуація на кордоні

Як повідомляв УНІАН, у Сумській області, на кордоні з Курщиною (РФ) російські військові намагаються розширити зону активних бойових дій на території України і перерізати логістику ЗСУ.

Також раніше Forbes писав, що ЗСУ під час відступу з Курської області залишили росіянам найкращу західну зброю, зокрема танк M-1 Abrams і БПМ M-2 Bradley.

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