У Росії була перевага в безпілотниках і більшій кількості військ.

Українські бійці розповіли BBC про свій відступ із Курської області Росії, зазначаючи, що це було "схоже на фільм жахів". Вони розповідали про "катастрофічний" відступ під шквальним вогнем, колони знищеної військової техніки та постійні атаки з боку роїв російських безпілотників.

Так, 9 березня один із бійців, Володимир (усі імена бійців у статті змінено з міркувань безпеки), ще перебував у Суджі, де були "паніка і обвал фронту".

"Українські війська намагаються піти - колони військ і техніки. Деякі з них спалюються російськими безпілотниками на дорозі. Вдень піти неможливо", - зазначав він.

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Володимир сказав, що місяць тому головною дорогою із Суджі в Сумську область можна було їздити відносно безпечно. Однак до 9 березня вона була "вся під вогнем противника - безпілотників - цілодобово. За одну хвилину можна побачити два-три безпілотники. Це багато", - сказав він.

Інший боєць, Антон, описав ситуацію під час відступу 11 березня як "катастрофічну". Він також підкреслив шкоду, завдану російськими FPV-безпілотниками.

"Раніше у нас була перевага в безпілотниках, тепер її немає", - сказав він. Він додав, що у Росії була перевага в більш точних авіаударах і більшій кількості військ. Також боєць сказав, що шляхи постачання були перекриті:

"Логістика більше не працює - організовані поставки зброї, боєприпасів, продовольства і води більше неможливі".

Боєць розповів, що йому вдалося піти із Суджі пішки, вночі: "Ми мало не загинули кілька разів. Безпілотники весь час у небі".

Він також пророкує, що весь плацдарм України в Курській області буде втрачено, але, за його словами, "з військового погляду Курський напрямок себе вичерпав. Більше немає сенсу його утримувати".

Ще один солдат, Дмитро, порівняв відступ із фронту зі "сценою з фільму жахів":

"Дороги всіяні сотнями знищених автомобілів, бронетехніки та всюдиходів. Багато поранених і вбитих".

За машинами часто полювали численні безпілотники, сказав він.

Водночас інший боєць висловився про ситуацію менш похмуро, зазначивши, що операція досягла певного успіху.

"Важливо, що Збройні сили України створили цю буферну зону, завдяки якій росіяни не можуть зайти в Суми", - сказав він.

Курська область - новини

За даними Генштабу, на Курському напрямку за минулу добу відбулося 14 бойових зіткнень, ворог завдав 11 авіаударів, скинув 18 керованих бомб, здійснив 289 артилерійських обстрілів, зокрема 12 - із реактивних систем залпового вогню. Генштаб також опублікував карту бойових дій на Курщині, на якій можна бачити, що на частині території ще перебувають українські військові.

Екс-командир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий зазначав, щоспіввідношення українських і російських втрат у Курській області становило 1 до 10 на користь України.

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