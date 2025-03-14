Росіянам вдалося захопити неушкоджені БМ Bradley, САУ М-777 і танк Abrams.

Кілька днів тому українські війська відступили з Курської області. При цьому, як пише аналітик Forbes Девід Акс, ЗСУ при відступі рухалися швидко, очевидно, під покровом темряви. Важку техніку, яку вони не могли взяти з собою, вони просто кидали - фактично залишаючи її ворогові для захоплення.

Так росіяни змогли захопити "найкращі машини і артилерію, що належали найкращим бригадам України", зазначає аналітик.

"Загалом українці втратили в Курській області близько 500 автомобілів та іншої важкої техніки. Росіяни втратили близько 600", - пише він.

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Танк M-1 Abrams

США передали Україні 2023 року 31 танк M-1 Abrams, ними був оснащений один батальйон елітної 47-ї механізованої бригади.

"Ведучи агресивні бої, часто атакуючи, 47-а механізована бригада часто кидала пошкоджені М-1 на спірній нічийній території між українською та російською лініями, що ускладнювало спроби відновити багатомільйонні танки. Тому не дивно, що, залишаючи Курську область, бригада залишила ще один пошкоджений Abrams... і росіяни захопили його", - пише Акс.

У результаті втрати 47-ї механізованої бригади становили не менше 10 і не більше 19 М-1. Однак, на щастя, 49 нових М-1 скоро надійдуть як військова допомога з Австралії.

Бойова машина M-2 Bradley

М-2 Bradley, можливо, є найкращою бойовою машиною в російсько-українській війні завдяки збалансованому поєднанню мобільності, захисту та вогневої потужності.

Адміністрація Байдена відправила в Україну понад 300 Bradley, а українці розподілили їх щонайменше в шість батальйонів, зокрема в 47-му механізовану бригаду. Наразі ЗСУ вже втратили щонайменше 80 своїх Bradley, і ще принаймні одна була захоплена росіянами в Курській області, пише Акс.

При цьому проблема в тому, що нові Bradley у ЗСУ більше не з'являться, якщо адміністрація Дональда Трампа не пообіцяє додаткові екземпляри.

САУ М-777

Прибуття першої САУ M-777 британського виробництва в Україну навесні 2022 року стало поворотним моментом, ознаменувавши початок переходу застарілої артилерії України з радянських гармат і снарядів на новітні західні гармати і снаряди.

Загалом українці отримали близько 200 M-777. Однак їхня важливість робить їх пріоритетними цілями для росіян, і за час війни українці втратили щонайменше 55 M-777. Одну з таких САУ росіяни змогли захопити і під час витіснення ЗСУ з Курської області, і це, можливо, перша неушкоджена M-777 у руках Росії.

Курська операція - останні новини

12 березня ЗСУ організовано залишили значну частину Курського плацдарму, включно з містом Суджа. Пізніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський підтвердив відведення українських сил на більш вигідні рубежі в Курській області, але без уточнення актуальної лінії фронту.

Голова всеукраїнської громадської організації "Україна в НАТО" і член Атлантичної ради Юрій Романюк висловив припущення, що Україна виводить війська з Курської області на вимогу американців.

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