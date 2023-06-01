Постачальником танків може стати швейцарська компанія.

Уряд Нідерландів хоче придбати десятки танків Leopard 1 для подальшої передачі їх в Україну. Про це повідомляє телерадіокомпанія NOS.

Зазначається, що постачальником танків може стати швейцарська компанія. Таку інформацію повідомили телерадіокомпанії джерела в Гаазі. При цьому для придбання техніки необхідно отримати дозвіл уряду Швейцарії, а ця країна хоче триматися осторонь, пише NOS.

Раніше у Швейцарії говорили, що поставки зброї ставлять під загрозу нейтралітет країни. Тож угода про купівлю танків Leopard 1 ще не укладена. Крім того, наразі невідомо, скільки коштуватимуть ці танки.

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Зброя для України: допомога партнерів

Сполучені Штати придбають для України установки Gepard на понад $118 мільйонів. Контракт отримала компанія Global Military Products.

Крім того, в новому пакеті допомоги від США, який оголосили 31 травня, Україна вперше отримає ракети AIM-7 Sparrow ціною біля 125 тисяч доларів за кожну. Це ракети класу "повітря-повітря" з радіолокаційним наведенням і осколково-фугасною бойовою частиною.

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